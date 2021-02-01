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futebol

São Bernardo contrata atacante Tatá pensando na Série-A2 do Paulistão

Atleta experiente, aos 34 anos, soma passagens por times nacionais e internacionais...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 20:08

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 20:08

Crédito: Divulgação / ASCOM EC São Bernardo
Com a cabeça na Série A-2 do Campeonato Paulista, o EC São Bernardo anunciou, nesta segunda-feira (1), a contratação do atacante Tatá, de 34 anos. Com passagens pelo Avaí, pela Portuguesa, pelo Necaxa (MEX), entre outras equipes, o atleta revelou estar motivado.- Quero agradecer o clube pela oportunidade. Ser acolhido de forma diferente de muitos lugares já me motiva a disputar esse torneio - disse Tatá. O atacante afirmou que o nível da competição também o deixa mais determinado no trabalho.
- É um campeonato que é melhor do que muitas primeiras divisões do Brasil e, por isso, estou concentrado e procurando realizar os treinamentos da melhor forma - exalta o mais novo atacante do Cachorrão.Tatá citou, também, o bom ambiente do São Bernardo.
- A união do elenco e o conjunto fazem diferença no trabalho. Levando isso para dentro de campo, já estamos com um passo à frente dos adversários. É importante continuar com esse espírito e espero agregar com minha experiência - completou.
Nesta segunda-feira (1), a delegação do clube chegou em Curitiba-PR para dar seguimento à preparação para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista.
A equipe está no CT Barcelos, onde ficará por duas semanas, intensificando os treinamentos nesse período. Todos os atletas e integrantes da comissão técnica testaram negativo para a Covid-19.

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