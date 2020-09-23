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futebol

São Bento vence o São Bernardo e se aproxima da final da Série A2

Time de Sorocaba derrota o Tigre do ABC por 3 a 0 e espera jogo de volta para confirmar a classificação. O outro finalista sai da disputa entre São Caetano e XV de Piracicaba...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 16:17
Crédito: Atacante Bambam fez o 2º gol do São Bento no jogo de ida da semifinal da A2 (Crédito: Neto Bonvino/EC São Bento
A Série A2 do Campeonato Paulista de 2020 está chegando ao fim. Na tarde de ontem (22), foi disputado o primeiro jogo da semifinal em Sorocaba. Com uma vitória do São Bento por 3 a 0, o time da casa bateu o São Bernardo e agora leva ampla vantagem para o jogo de volta no campo do adversário.
O São Bento abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com um gol contra marcado por Alex Guedes. Aos 16, o goleiro do Tigre, Moisés Jr., após um chute fraco, soltou a bola no pé do atacante Bambam, que não perdoou e marcou o segundo gol do time sorocabano.
No fim da etapa inicial, o São Bernardo ficou com um a menos após a expulsão do volante Rodrigo Souza. Voltando do intervalo com vantagem no placar e um jogador a mais, o Bentão só administrou a partida. O meia Igor ainda marcou o terceiro gol para o Azulão de Sorocaba e deu números finais ao placar.
O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (29), às 15h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e o time de Sorocaba entra podendo perder por até dois gols de diferença para se classificar à final.
Pela outra semifinal, São Caetano e XV de Piracicaba entram em campo nesta quarta-feira (23). O jogo de ida será disputado no Barão de Serra Negra, em Piracicaba, e a volta está marcada para a próxima quarta (30), no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.
Tanto o Azulão quanto o XV não têm desfalques e devem entrar em campo com força máxima, repetindo as escalações do último jogo das quartas de final.
Os dois finalistas da Série A2 garantem acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paulista de 2021.

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