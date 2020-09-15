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futebol

São Bento e Taubaté se enfrentam por vaga na semifinal da Série A2

Equipes se encontram nesta terça-feira (15), em Sorocaba, em jogo que encerra as quartas de final da Série A2, a divisão de acesso ao Campeonato Paulista...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:18

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 16:18
Crédito: Caique Toledo/EC Taubaté
São Bento e Taubaté entram em campo hoje, terça-feira (15), pelas quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista, às 21h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. No primeiro encontro entre os dois times, um empate sem gols foi o resultado. Portanto, uma nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.
O Burro da Central, como é conhecida a equipe de Taubaté, aposta em um “jogo inteligente” para decidir o duelo fora de casa e avançar na A2.
- Temos um time muito ajustado, que sabe jogar com e sem a bola. Seguindo nosso modelo, tenho certeza que vamos seguir - declarou o zagueiro Dogão.
Do outro lado, a equipe do São Bento confia na manutenção dos seus titulares e no poder de recuperação que o time mostrou após sair da vice-lanterna para ser um dos favoritos ao acesso.
A primeira partida da série aconteceu no “Joaquinzão”, em Taubaté, no dia 8 desse mês, e ficou marcada por polêmicas de arbitragem. No primeiro lance questionado, o zagueiro Douglas Assis, do São Bento, tocou a bola com a mão dentro da área e o árbitro mandou o jogo seguir. Já em um segundo momento, no final do primeiro tempo, o goleiro William, do Taubaté, tirou a bola de dentro do gol após ela rebater e ultrapassar a linha, mas o árbitro também não marcou nada.
O segundo jogo do confronto define o último dos quatro clubes classificados para as semifinais do torneio. São Bernardo, São Caetano e XV de Piracicaba são os outros três já classificados para a penúltima fase da competição. Os dois finalistas conquistam o acesso à divisão de elite de São Paulo.Outros jogos
O XV de Piracicaba derrotou a portuguesa pelo placar mínimo na tarde da última segunda-feira (14), no estádio do Canindé. Com o gol contra do experiente Anselmo, a Lusa perdeu a chance de voltar para a elite do futebol paulista no ano de seu centenário, cinco anos após ser rebaixada na competição estadual pela última vez. O time do Canindé já havia perdido o primeiro confronto por 3 a 2, de virada, em Piracicaba.
Os outros dois semifinalistas garantiram suas classificações no final de semana, ambas decididas nas penalidades: na manhã de domingo (13), a equipe do São Bernardo recebeu o Juventus no estádio Primeiro de Maio e, após empate sem gols no tempo normal, venceu o time paulistano nas penalidades máximas, por 6 a 5.
Dois dias antes, na sexta-feira (11), o São Caetano foi derrotado em casa pelo time do Monte Azul, por 1 a 0. Como o Azulão aplicou o mesmo resultado para sair vitorioso jogando no estádio do adversário, a partida também foi decidida nos pênaltis. O time da casa venceu a disputa por 5 a 4, no Anacleto Campanella.

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