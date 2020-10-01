São Bento e São Caetano farão final da A2 e garantem acesso no Paulista

Crédito: Leonardo Lima

Os jogos de volta das duas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista foram disputados na tarde dessa quarta-feira (30). Em São Bernardo do Campo, o São Bento segurou o time da casa e se classificou com um placar agregado de 3 a 2. Já em São Caetano do Sul, o Azulão venceu o XV de Piracicaba por 2 a 1 e também passou para a decisão. Os dois finalistas completam a lista dos 16 integrantes da edição de 2021 do Campeonato Paulista.

Nas semis, o confronto mais conturbado foi o do Bentão contra o Tigre. Em Sorocaba, no primeiro jogo, deu São Bento por 3 a 0. No segundo jogo, no ABC paulista, na terça (29), a partida foi suspensa aos 29 minutos da etapa final por conta de uma neblina que tomou conta da região onde fica localizado o Estádio Primeiro de Maio. O São Bernardo vencia por 1 a 0. Os minutos restantes do jogo só foram disputados no dia seguinte, quarta (30). O São Bernardo fez mais um gol e venceu por 2 a 0, mas o placar não foi suficiente para levar a disputa para os penais. Com o resultado agregado de 3 a 2, o Bentão garantiu a classificação para a final e o consequente acesso à elite do Paulistão.

Já na vizinha São Caetano do Sul, o estádio Anacleto Campanella recebeu o segundo jogo da chave do Azulão. Enfrentando o XV, o time decidiu a classificação em casa, já que trouxe um empate sem gols de Piracicaba.

O XV abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com o gol de cabeça de Caio Mancha. O São Caetano conseguiu empatar aos 32 minutos, com Alex Reinaldo. Na volta do intervalo, coube a Anderson Rosa virar a partida e dar a vitória e a classificação ao Azulão, com um gol aos 16 minutos da etapa final.

- Bateu uma emoção muito grande ao fazer esse gol aqui no Anacleto. Foi o meu primeiro gol aqui com a bola rolando. É o melhor grupo em que já joguei. Por todas as dificuldades que a gente passou e ainda conseguimos fazer essa campanha histórica. Agora vamos em busca do título, que a torcida merece – declarou o autor do gol da classificação, Anderson Rosa.

Agora, as duas equipes entram em campo nos dias 9 e 12 de outubro para brigar pelo título da Série A2. Como fez mais pontos desde o começo da competição, o São Caetano decide a disputa em casa.