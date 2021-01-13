Santos x Boca Juniors, Brasileirão, Premier League... Saiba onde assistir aos jogos de quarta

A quarta-feira de futebol promete muita bola rolando ao longo do dia, sempre com algum jogo ao vivo sendo transmitido pela televisão. Logo de manhã, as oitavas de final da Copa Itália serão disputadas com dois jogos em sequência, Fiorentina e Inter de Milão jogam às 11h (de Brasília) e logo depois a Napoli recebe o Empoli às 13h45. Às 16h45, o futebol volta à Itália com Juventus x Genoa.À tarde, a bola começa a rolar na Premier League no duelo entre Manchester City e Brighton às 15h e às 17h15, o Tottenham recebe o Fulham em sua casa. No mesmo horário, será disputada a primeira semifinal da Supercopa da Espanha, entre Real Sociedad e Barcelona e ás 16h45, o Bayern de Munique entra em campo pela Copa da Alemanha.
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Começando a noite, o Santos entra em campo pela volta da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors às 19h15. Jogos importantes da Série B com o Cruzeiro em campo às 21h30 e pelo Brasileirão, o Corinthians recebe o Fluminense em busca de se aproximar do G-6.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
COPA ITÁLIAFiorentina x Inter de Milão - 11hTransmissão: DAZN
Napoli x Empoli - 13h45Transmissão: DAZN
Juventus x Genoa - 16h45Transmissão: DAZN
HOLANDÊSPSV x AZ - 14h45Transmissão: ESPN
Feyernoord x Zwolle - 17hTransmissão: ESPN AppPREMIER LEAGUEManchester City x Brighton - 15hTransmissão: Fox Sports
Tottenham x Fulham - 17h15Transmissão: ESPN Brasil
COPA DA ALEMANHAHolstein Kiel x Bayern de Munique - 16h45Transmissão: ESPN
SUPERCOPA DA ESPANHAReal Sociedad x BarcelonaTransmissão: ESPN Brasil
SÉRIE BAvaí x Vitória - 19hTransmissão: SporTV e Premiere
Cruzeiro x Oeste - 21h30Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
LIBERTADORESSantos x Boca Juniors - 19h15Transmissão: Fox Sports
BRASILEIRÃOCorinthians x Fluminense - 21h30Transmissão: Globo e Premiere
SUL-AMERICANALanús x Vélez Sarfield - 21h30Transmissão: Conmebol TV