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Santos x Boca Juniors, Brasileirão, Premier League... Saiba onde assistir aos jogos de quarta

Jogo de volta da semifinal da Libertadores ocorre na noite do dia 13, o Corinthians entra em campo pelo Brasileirão e muito futebol europeu; Veja os horários das transmissões...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 03:00
Crédito: Santos recebe o Boca na Vila Belmiro pela volta da semifinal da Libertadores (Ivan Storti/Santos FC
A quarta-feira de futebol promete muita bola rolando ao longo do dia, sempre com algum jogo ao vivo sendo transmitido pela televisão. Logo de manhã, as oitavas de final da Copa Itália serão disputadas com dois jogos em sequência, Fiorentina e Inter de Milão jogam às 11h (de Brasília) e logo depois a Napoli recebe o Empoli às 13h45. Às 16h45, o futebol volta à Itália com Juventus x Genoa.À tarde, a bola começa a rolar na Premier League no duelo entre Manchester City e Brighton às 15h e às 17h15, o Tottenham recebe o Fulham em sua casa. No mesmo horário, será disputada a primeira semifinal da Supercopa da Espanha, entre Real Sociedad e Barcelona e ás 16h45, o Bayern de Munique entra em campo pela Copa da Alemanha.
>Simule quantos jogos faltam para o seu time atingir o objetivo no Brasileirão
Começando a noite, o Santos entra em campo pela volta da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors às 19h15. Jogos importantes da Série B com o Cruzeiro em campo às 21h30 e pelo Brasileirão, o Corinthians recebe o Fluminense em busca de se aproximar do G-6.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
COPA ITÁLIAFiorentina x Inter de Milão - 11hTransmissão: DAZN
Napoli x Empoli - 13h45Transmissão: DAZN
Juventus x Genoa - 16h45Transmissão: DAZN
HOLANDÊSPSV x AZ - 14h45Transmissão: ESPN
Feyernoord x Zwolle - 17hTransmissão: ESPN AppPREMIER LEAGUEManchester City x Brighton - 15hTransmissão: Fox Sports
Tottenham x Fulham - 17h15Transmissão: ESPN Brasil
COPA DA ALEMANHAHolstein Kiel x Bayern de Munique - 16h45Transmissão: ESPN
SUPERCOPA DA ESPANHAReal Sociedad x BarcelonaTransmissão: ESPN Brasil
SÉRIE BAvaí x Vitória - 19hTransmissão: SporTV e Premiere
Cruzeiro x Oeste - 21h30Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
LIBERTADORESSantos x Boca Juniors - 19h15Transmissão: Fox Sports
BRASILEIRÃOCorinthians x Fluminense - 21h30Transmissão: Globo e Premiere
SUL-AMERICANALanús x Vélez Sarfield - 21h30Transmissão: Conmebol TV

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