Santos x Boca Juniors, Brasileirão, Premier League... Saiba onde assistir aos jogos de quarta

A quarta-feira de futebol promete muita bola rolando ao longo do dia, sempre com algum jogo ao vivo sendo transmitido pela televisão. Logo de manhã, as oitavas de final da Copa Itália serão disputadas com dois jogos em sequência, Fiorentina e Inter de Milão jogam às 11h (de Brasília) e logo depois a Napoli recebe o Empoli às 13h45. Às 16h45, o futebol volta à Itália com Juventus x Genoa.À tarde, a bola começa a rolar na Premier League no duelo entre Manchester City e Brighton às 15h e às 17h15, o Tottenham recebe o Fulham em sua casa. No mesmo horário, será disputada a primeira semifinal da Supercopa da Espanha, entre Real Sociedad e Barcelona e ás 16h45, o Bayern de Munique entra em campo pela Copa da Alemanha.