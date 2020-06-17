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Grupo de risco

Santos prepara volta aos treinos e tem atenção especial com Jesualdo

O Santos já desenvolve um protocolo sanitário para a retomada de seus treinos, que estarão liberados a partir de 1º de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 17:33

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 17:33

Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, pode ser demitido em breve
Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, integra o grupo de risco Crédito: PEDRO ERNESTO GUERRA AZEVEDO/Santos
O Santos já desenvolve um protocolo sanitário para a retomada de seus treinos, que estarão liberados a partir de 1º de julho, conforme anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta quarta-feira (17).
A equipe alvinegra se programou para aplicar testes em todos os jogadores e demais empregados. "Todos os funcionários serão testados, não adianta testar só atletas. Repetiremos a sorologia uma vez por semana", disse o médico Ricardo Galotti, coordenador do departamento médico do Santos.
Além disso, o clube vai ter um cuidado especial com o técnico Jesualdo Ferreira, que aos 74 anos de idade está no grupo de risco para a Covid-19.

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Dois dias antes do retorno aos treinamentos, será feita a desinfecção do CT Rei Pelé. Na retomada, quem apresentar febre ou outros sintomas relacionados ao novo coronavírus será afastado e terá de cumprir a quarentena. Nesta primeira fase, o refeitório não estará liberado para os atletas. Para evitar o contágio, os jogadores deverão ser separados em grupos, e o vestiário ficará fechado.
Em relação ao técnico, o Santos sempre manteve contato com Jesualdo durante a pausa. O português será acompanhado de perto pelo departamento médico. Nestes últimos meses, ele permaneceu no Brasil, enquanto o auxiliar Antônio Oliveira esteve na Europa e retornou ao país nesta semana.
Apesar do aval do governo estadual para a volta aos treinos, ainda não há, no momento, uma data para o recomeço do Campeonato Paulista, paralisado desde o dia 16 de março diante da pandemia de Covid-19.

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