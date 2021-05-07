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Santo André se salva e São Bento sonha com a permanência; Novorizontino vê Palmeiras encostar na reta final do Paulistão

Ramalhão superou o Mirassol e espantou qualquer chance de rebaixamento; Bentão venceu a primeira e terá duelo direto na rodada final; Tigre só depende de si para avançar...
LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 23:22

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 23:22

Crédito: Neto Bonvino/ EC São Bento
No andamento da 11ª rodada do Campeonato Paulista 2021, o São Bento conseguiu sua primeira vitória no estadual ao superar a Inter de Limeira por 2 a 1. O Santo André somou três pontos importantes ao bater o Mirassol por 2 a 1, e Novorizontino e Botafogo SP empataram por 2 a 2.
Quais clubes mais gastaram com futebol no Brasil em 2020? Veja o top 20
Apesar da derrota, a equipe de Limeira garantiu a classificação ao mata-mata do Paulistão, e irá enfrentar o Corinthians, 1º colocado do Grupo A, nas quartas de final. No domingo, o São Bento, que chegou aos nove pontos, irá encarar o Santos e precisa da vitória para não ser rebaixado.
VEJA A SITUAÇÃO DE CADA CLUBE PARA A ÚLTIMA RODADA DO PAULISTÃOCom dois gols no segundo tempo, o Santo André, que visita o Ituano na rodada final, está salvo do rebaixamento. O Mirassol, que está classificado e encara o São Paulo, perde a segunda partida seguida no Paulistão.
Já o Novorizontino empatou aos 45 do segundo tempo e entra na rodada final com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. O Tigre joga contra o Corinthians e depende apenas de suas forças para classificar no Grupo C. O Botafogo SP não consegue mais a classificação no Grupo A, mas também garantiu a permanência. No domingo, a equipe de Moacir Júnior recebe o Red Bull Bragantino.

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