Santo André se salva e São Bento sonha com a permanência; Novorizontino vê Palmeiras encostar na reta final do Paulistão

Crédito: Neto Bonvino/ EC São Bento

No andamento da 11ª rodada do Campeonato Paulista 2021, o São Bento conseguiu sua primeira vitória no estadual ao superar a Inter de Limeira por 2 a 1. O Santo André somou três pontos importantes ao bater o Mirassol por 2 a 1, e Novorizontino e Botafogo SP empataram por 2 a 2.

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Apesar da derrota, a equipe de Limeira garantiu a classificação ao mata-mata do Paulistão, e irá enfrentar o Corinthians, 1º colocado do Grupo A, nas quartas de final. No domingo, o São Bento, que chegou aos nove pontos, irá encarar o Santos e precisa da vitória para não ser rebaixado.

VEJA A SITUAÇÃO DE CADA CLUBE PARA A ÚLTIMA RODADA DO PAULISTÃOCom dois gols no segundo tempo, o Santo André, que visita o Ituano na rodada final, está salvo do rebaixamento. O Mirassol, que está classificado e encara o São Paulo, perde a segunda partida seguida no Paulistão.