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futebol

Santo André fecha com zagueiro Jorge Fellipe para o Paulistão

Zagueiro de 33 anos é um dos reforços da equipe para a competição
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LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 14:47

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 14:47

O Santo André anunciou a contratação do zagueiro Jorge Felippe, de 33 anos, que estava no Lion City Sarlois, de Singapura, para a disputa do Campeonato Paulista. O atleta falou sobre a felicidade de chegar ao novo clube.- Estou muito feliz e motivado de fazer parte da equipe do Santo André. Voltar a jogar no Brasil era um dos meus objetivos e não podia estar mais contente com a oportunidade de representar o clube no Paulistão - disse o defensor.
Com a estatura de mais de 1,90m , Jorge chegará como uma das peças chaves da equipe e com promessa de um bom jogo aéreo. O atleta comentou sobre a expectativa para o ano e qualidade da equipe do Santo André.- A expectativa é muito boa. Foi montado um grupo muito qualificado e acredito que podemos fazer um grande Paulista. A equipe está bem concentrada em fazer uma excelente pré temporada e chegar prontos para todos os desafios do ano - finalizou.
O Santo André estreia no Campeonato Paulista diante do Botafogo-SP, dia 25, às 19h, em Ribeirão Preto. O Ramalhão está no Grupo D, juntamente com Santos, Red Bull Bragantino e Ponte Preta.
Crédito: JorgeFellipeéonovoreforçodoSantoAndré(Foto:Divulgação/SantoAndré

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