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futebol

Santo André fecha a contratação do volante Léo Costa para o Paulistão 2021

Volante acertou contrato até o final do Campeonato Paulista e deixa o Sampaio Corrêa, clube pelo qual se destacou disputando a Série B em 2020
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LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 16:27

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:27

Crédito: Léo assinou o Ramalhão até o final da disputa do Paulistão 2021 (Divulgação / EC Santo André
Após ser destaque pelo Sampaio Corrêa na Série B, o volante Léo Costa está de casa nova para a próxima temporada e acertou com o Santo André para a disputa do Paulistão. O jogador de 25 anos terá vínculo com o Ramalhão até o final do estadual paulista e sonha em repetir a campanha feita pelo clube em 2020, quando fizeram brilhante fase de grupos e foram eliminados nas quartas de final para o Palmeiras.- Me sinto realizado por estar vestindo a camisa do Santo André, o maior clube do ABC. O Ramalhão fez um grande Paulistão em 2020 e terá uma responsabilidade ainda maior em 2021. A expectativa não é só nossa, mas de todos que acompanham o futebol é de que a gente faça um grande campeonato - comentou Léo sobre as suas expectativas.Volante voltado para a defesa devido a forte marcação, além da boa saída de bola, Léo Costa acumula passagens por Sampaio Corrêa, Patrocinense, Rio Claro, Hercílio Luz, Tupi, PSTC, Independente de Limeira, Manthiqueira e Barra Mansaespera. Com a camisa do Santo André, o atleta espera conquistar a confiança do torcedor dentro de campo.- Em todos clubes que passei conquistei a simpatia dos torcedores pelo comportamento em campo. Meu desejo é que aqui seja da mesma forma. Que os torcedores se sintam bem representados em campo - completou.
A campanha de Léo Costa com o Santo André inicia no dia 28 de fevereiro, quando enfrentam o Santos no Estádio Bruno José Daniel.

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