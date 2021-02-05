Santo André fecha a contratação do volante Léo Costa para o Paulistão 2021

Após ser destaque pelo Sampaio Corrêa na Série B, o volante Léo Costa está de casa nova para a próxima temporada e acertou com o Santo André para a disputa do Paulistão. O jogador de 25 anos terá vínculo com o Ramalhão até o final do estadual paulista e sonha em repetir a campanha feita pelo clube em 2020, quando fizeram brilhante fase de grupos e foram eliminados nas quartas de final para o Palmeiras.- Me sinto realizado por estar vestindo a camisa do Santo André, o maior clube do ABC. O Ramalhão fez um grande Paulistão em 2020 e terá uma responsabilidade ainda maior em 2021. A expectativa não é só nossa, mas de todos que acompanham o futebol é de que a gente faça um grande campeonato - comentou Léo sobre as suas expectativas.Volante voltado para a defesa devido a forte marcação, além da boa saída de bola, Léo Costa acumula passagens por Sampaio Corrêa, Patrocinense, Rio Claro, Hercílio Luz, Tupi, PSTC, Independente de Limeira, Manthiqueira e Barra Mansaespera. Com a camisa do Santo André, o atleta espera conquistar a confiança do torcedor dentro de campo.- Em todos clubes que passei conquistei a simpatia dos torcedores pelo comportamento em campo. Meu desejo é que aqui seja da mesma forma. Que os torcedores se sintam bem representados em campo - completou.