Santo André anuncia chegada do técnico Márcio Fernandes para o restante do Paulistão

Crédito: Divulgação / EC Santo André

O técnico Márcio Fernandes foi anunciado como o novo comandante do Santo André na reta final do Campeonato Paulista. O treinador de 59 anos substituirá Paulo Roberto, que foi afastado por ainda se recuperar da Covid-19, e já irá assumir a equipe diante da Ferroviária, nesta quinta-feira (29), às 22h15 (de Brasília), em jogo válido pela sétima rodada.Campeão do Brasileirão Série C pelo Vila Nova, Márcio Fernandes fala sobre a expectativa de sua chegada e o objetivo de ajudar o Santo André a sair da zona da degola no estadual paulista. O Ramalhão é o lanterna do Grupo A, com seis pontos ganhos.

– A expectativa nessa chegada ao Santo André é de conseguir fazer um bom trabalho. A gente espera poder ter uma largada boa para que possamos sair dessa zona de incômodo o mais rápido possível e quem sabe lutar por uma classificação. Sabemos das dificuldades, mas acredito que a gente ainda possa chegar – disse o técnico Márcio Fernandes.Após mais de 35 anos, o técnico Márcio Fernandes volta ao clube onde teve passagem na década de 80. O treinador, que atuou no Santo André nos anos de 1983 e 1985, espera repetir as boas lembranças que teve como jogador do Ramalhão, mas agora, na beira do gramado.