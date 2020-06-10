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futebol

Santi Cazorla revela que já tomou decisão sobre seu futuro

O meio-campista do Villareal encerra seu contrato no final da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 14:34

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 14:34

Crédito: Divulgação
Santi Cazorla é a um dos principais jogadores do Villareal de Javier Calleja, mas com o contrato se encerrando no final da temporada, ele ainda não sabe se ficará no clube. Em uma entrevista ao "El Larguero", ele não deu pistas do que irá fazer.
- Eu já tomei a decisão, mas agora não é hora de dizer nada. Tenho uma ideia do que quero, mas com o tempo direi o que decidi. Agora não é a hora, porque precisamos estar prontos para competir. Isso me ajudou a pensar, ouvir o meu corpo, mas não quero me apressar ou especular muito - disse.
Quanto à possibilidade de jogar em outro lugar, Cazorla admitiu que "existem possibilidades de tudo".
- Eu não sei, tenho uma ideia, mas quando chegar a hora eu a comunicarei e darei as explicações. Agora temos que estar focados. Eu quero continuar ligado ao futebol. Como treinador, poderia ser, mas me vejo mais como diretor esportivo - revelou.E MAIS:Morata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de MilãoÍdolo no Busan I Park, Rômulo quer ano perfeito em 2020 com o clubeAtlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao RealClássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison ParkReal planeja jogos sem público mesmo que haja liberação do governo E MAIS:

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