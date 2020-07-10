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futebol

Santi Cazorla é dado como certo na equipe dirigida por Xavi Hernández

De acordo com o o chefe de imprensa do Al Sadd, Ahmad Al-Ansari, as negociações com o meio-campista espanhol, de 35 anos, estariam bem adiantadas e próximas de um anúncio...

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 13:42

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 13:42
Crédito: Divulgação
Os rumores de que o espanhol Santi Cazorla irá assinar com o Al Sadd, equipe dirigida por Xavi Hernández ganharam força. Em um show no Instagram, o chefe de imprensa do clube, Ahmad Al-Ansari , afirmou que as negociações para a chegada do meio campista, de 35 anos, estariam bem adiantadas e próximas de um anúncio.
Ainda segundo a publicação, a saída de Cazorla do Villarreal será divulgada ao final desta temporada, assim como sua transferência para o Al Sadd. Conforme dito pelo treinador do submarino amarelo, Javier Calleja, após a vitória contra o Getafe, o jogador já tomou uma decisão sobre seu futuro.
- Considero-o um dos melhores jogadores de Laliga, uma das melhores pessoas que conheço e amigo. Ele falou comigo sobre a decisão que tomou e será ele quem fará a decisão. Ele está fazendo méritos para ir à Copa do Euro, está em um de seus melhores anos e só posso apreciar o futebol dele - afirmou o treinador.
Após dois anos marcados por lesões e onze operações, Cazorla retornou ao Villarreal em 2018 e vem apresentando bom futebol. Neste sentido, ele rechaçou as dúvidas sobre sua forma física e se tornou o principal jogador do time amarelo durante as duas últimas temporadas.
Nesta semana, o Al Sadd fechou a contratação de Akram Afif, emprestado nas últimas temporadas, pelo valor de um milhão de euros. Enquanto isso, o jogador espanhol não falará sobre a questão até que a temporada tenha terminado, porém os torcedores do Villarreal ainda têm esperanças de que o atleta mude de ideia e permaneça na Espanha.

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