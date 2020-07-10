Santi Cazorla é dado como certo na equipe dirigida por Xavi Hernández

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Os rumores de que o espanhol Santi Cazorla irá assinar com o Al Sadd, equipe dirigida por Xavi Hernández ganharam força. Em um show no Instagram, o chefe de imprensa do clube, Ahmad Al-Ansari , afirmou que as negociações para a chegada do meio campista, de 35 anos, estariam bem adiantadas e próximas de um anúncio.

Ainda segundo a publicação, a saída de Cazorla do Villarreal será divulgada ao final desta temporada, assim como sua transferência para o Al Sadd. Conforme dito pelo treinador do submarino amarelo, Javier Calleja, após a vitória contra o Getafe, o jogador já tomou uma decisão sobre seu futuro.

- Considero-o um dos melhores jogadores de Laliga, uma das melhores pessoas que conheço e amigo. Ele falou comigo sobre a decisão que tomou e será ele quem fará a decisão. Ele está fazendo méritos para ir à Copa do Euro, está em um de seus melhores anos e só posso apreciar o futebol dele - afirmou o treinador.

Após dois anos marcados por lesões e onze operações, Cazorla retornou ao Villarreal em 2018 e vem apresentando bom futebol. Neste sentido, ele rechaçou as dúvidas sobre sua forma física e se tornou o principal jogador do time amarelo durante as duas últimas temporadas.