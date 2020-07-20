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Santi Cazorla é confirmado como reforço do Al Sadd, time de Xavi

Treinador catalão foi peça chave para a contratação de meio-campista espanhol para a equipe árabe. Veterano fez excelente temporada com a camisa do Villarreal...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 14:31

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:31

Crédito: AFP
O Al Sadd, clube treinado por Xavi, anunciou em suas redes sociais a contratação de Santi Cazorla para a próxima temporada. Ainda restam finalizar alguns trâmites para a operação ser concretizada. O clube do Qatar aguardou a finalização do Campeonato Espanhol para que o ex-atleta do Villarreal fosse vinculado a nova equipe.
A presença e a insistência de Xavi para a contratação do meio-campista espanhol foram determinantes durante a negociação. Apesar de estar praticamente tudo certo para que o veterano atua a próxima temporada pelo Al Sadd, o vínculo do atleta de 35 anos pode ser mais duradouro.
Cazorla fez uma temporada excelente vestindo a camisa do Submarino Amarelo e foi crucial para que a equipe chegasse na 5ª colocação na La Liga. Em 40 partidas, o meio-campista marcou 15 gols e foi responsável por dar 11 assistências.

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