Santi Cazorla é confirmado como reforço do Al Sadd, time de Xavi

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O Al Sadd, clube treinado por Xavi, anunciou em suas redes sociais a contratação de Santi Cazorla para a próxima temporada. Ainda restam finalizar alguns trâmites para a operação ser concretizada. O clube do Qatar aguardou a finalização do Campeonato Espanhol para que o ex-atleta do Villarreal fosse vinculado a nova equipe.

A presença e a insistência de Xavi para a contratação do meio-campista espanhol foram determinantes durante a negociação. Apesar de estar praticamente tudo certo para que o veterano atua a próxima temporada pelo Al Sadd, o vínculo do atleta de 35 anos pode ser mais duradouro.