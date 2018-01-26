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ESFC

Santão vai realizar peneira em busca de talentos para o time sub-20

A seletiva do clube é voltada para os atletas nascidos nos anos de 1999, 2000 e 2001
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 18:49

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 18:49

O Espírito Santo vai realizar uma peneira na próxima segunda-feira (29) e terça-feira (30), em busca de novos talentos para a equipe sub-20. A seletiva acontecerá no Campo de Andorinhas, em Vitória, próximo ao Hospital CIAS Unimed, às 13h30.
O ESFC quer novos jogadores para o sub-20 Crédito: João Brito/ESFC
A seletiva é feita para os atletas nascidos nos anos de 1999, 2000 e 2001. A entrada é gratuita, e os candidatos deverão levar chuteira, meião, caneleiras e calção (não será aceito bermuda). A peneira é voltada para a aquisição de jogadores para a disputa do Campeonato Capixaba Sub-20, e também a Copa ES da categoria, no segundo semestre de 2018.

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