Santão vai realizar peneira em busca de talentos para o time sub-20

O Espírito Santo vai realizar uma peneira na próxima segunda-feira (29) e terça-feira (30), em busca de novos talentos para a equipe sub-20. A seletiva acontecerá no Campo de Andorinhas, em Vitória, próximo ao Hospital CIAS Unimed, às 13h30.

A seletiva é feita para os atletas nascidos nos anos de 1999, 2000 e 2001. A entrada é gratuita, e os candidatos deverão levar chuteira, meião, caneleiras e calção (não será aceito bermuda). A peneira é voltada para a aquisição de jogadores para a disputa do Campeonato Capixaba Sub-20, e também a Copa ES da categoria, no segundo semestre de 2018.