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futebol

Santa Cruz bate o River-PI e está nas quartas da Copa do Nordeste

Santinha cumpriu o seu papel e carimbou o seu passaporte entre os quatro do grupo B...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 01:55

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 01:55

Crédito: Rafael Melo
No Valfredão, o Santa Cruz confirmou o bom momento, derrotou o River-PI e garantiu a sua vaga na próxima fase da Copa do Nordeste.O jogo
O confronto estava morno, sem muita emoção e com os goleiros de espectadores. Mas aos 22 minutos, Paulinho soltou uma bomba de fora da área e deu a vitória ao Santa Cruz.
Com o resultado a seu favor, o Santinha diminuiu o ritmo e apenas administrou a vontade. Além da vantagem no marcador, o River ficou com um jogador a menos e não teve reação.
Classificação
O Santa Cruz ficou com a quarta colocação na chave B, com 13 pontos. O River-PI ficou na lanterna do A, com 4 pontos.

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