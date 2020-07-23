Santa Cruz bate o River-PI e está nas quartas da Copa do Nordeste

Crédito: Rafael Melo

No Valfredão, o Santa Cruz confirmou o bom momento, derrotou o River-PI e garantiu a sua vaga na próxima fase da Copa do Nordeste.O jogo

O confronto estava morno, sem muita emoção e com os goleiros de espectadores. Mas aos 22 minutos, Paulinho soltou uma bomba de fora da área e deu a vitória ao Santa Cruz.

Com o resultado a seu favor, o Santinha diminuiu o ritmo e apenas administrou a vontade. Além da vantagem no marcador, o River ficou com um jogador a menos e não teve reação.

Classificação