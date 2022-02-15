Santa Cruz anuncia volta do time de futebol feminino com projeto próprio

O Santa Cruz anunciou, nesta terça-feira, a volta do time de futebol feminino ao clube, agora com um projeto próprio pela primeira vez na história. A equipe será comandada pelo técnico Cristiano Recife, ex-treinador do Íbis. Nas outras ocasiões, o Tricolor manteve parcerias com outros times.- É muito importante para o Futebol Feminino a volta de uma camisa tão relevante para o futebol brasileiro quanto a do Santa Cruz. A modalidade cresce a cada dia no país e o Santa não poderia ficar fora dessa tendência. Vamos dar o nosso máximo para representar com orgulho esse escudo, essa camisa - destacou o treinador.

A apresentação da equipe será no próximo dia 1º de março. O elenco já conta com 18 atletas e, em breve, o Clube promoverá a primeira seletiva. A proposta ao técnico surgiu por meio de Lozymayer Renato, Diretor de Esportes Amadores do Santa Cruz.

- Tivemos uma conversa e aceitei o convite. O Diretor acompanhou meu trabalho no campeonato Pernambucano pelo Íbis. Só tenho a agradecer a diretoria em nome de Lozymayer, Abdias e todos do Departamento pela oportunidade - reforçou Cristiano.

O primeiro grande objetivo da temporada será a disputa da Copa Nordeste da modalidade. Até lá, as coralinas participarão de um período de treinamentos e jogos como preparativos.