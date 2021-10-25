Santa Cruz anuncia Marcelo Segurado como novo diretor executivo de futebol

Crédito: Arquivo pessoal

O Santa Cruz anunciou Marcelo Segurado como novo diretor executivo de futebol. O acerto já estava dado como certo, mas a confirmação aconteceu neste sábado (23). Com contrato até 2023, o dirigente chega para ocupar o cargo na diretoria e iniciar o planejamento da próxima temporada.Apesar de reconhecer o momento difícil enfrentado pela equipe pernambucana, recentemente rebaixada para a quarta divisão do campeonato nacional, Segurado admite que será um orgulho grande trabalhar em um clube tão tradicional do futebol brasileiro.

- Estou muito motivado em começar um novo trabalho em um time de massa e com uma torcida tão apaixonada como o Santa Cruz, isso é capaz de motivar qualquer um. Nosso principal objetivo no ano que vem é o acesso e vamos trabalhar bastante para que isso aconteça - declarou o dirigente.

Antes do acerto, Segurado admite que a reunião com o diretor de futebol, Diego Hydalgo, e o atual CEO do clube, Abdias Venceslau, anunciado na última terça-feira (21), foi fundamental para motivá-lo e concretizar a contratação.

- Temos consciência que teremos um longo trabalho pela frente e não será fácil. Evidente que os resultados não virão de imediato, mas queremos realizar um projeto a longo prazo, visando a reestruturação do Santa Cruz, para recolocar o clube no devido lugar que ele merece - completa o executivo.