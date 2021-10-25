Santa Cruz anuncia Marcelo Segurado como novo diretor executivo de futebol

O Santa Cruz anunciou Marcelo Segurado como novo diretor executivo de futebol. O acerto já estava dado como certo, mas a confirmação aconteceu neste sábado (23). Com contrato até 2023, o dirigente chega para ocupar o cargo na diretoria e iniciar o planejamento da próxima temporada.Apesar de reconhecer o momento difícil enfrentado pela equipe pernambucana, recentemente rebaixada para a quarta divisão do campeonato nacional, Segurado admite que será um orgulho grande trabalhar em um clube tão tradicional do futebol brasileiro.
- Estou muito motivado em começar um novo trabalho em um time de massa e com uma torcida tão apaixonada como o Santa Cruz, isso é capaz de motivar qualquer um. Nosso principal objetivo no ano que vem é o acesso e vamos trabalhar bastante para que isso aconteça - declarou o dirigente.
Antes do acerto, Segurado admite que a reunião com o diretor de futebol, Diego Hydalgo, e o atual CEO do clube, Abdias Venceslau, anunciado na última terça-feira (21), foi fundamental para motivá-lo e concretizar a contratação.
- Temos consciência que teremos um longo trabalho pela frente e não será fácil. Evidente que os resultados não virão de imediato, mas queremos realizar um projeto a longo prazo, visando a reestruturação do Santa Cruz, para recolocar o clube no devido lugar que ele merece - completa o executivo.
Segurado tem no currículo experiência em acessos e trabalhos de reestruturação nos respectivos clubes que passou. De 2011 a 2014, o executivo teve sua primeira passagem pelo Goiás, que conseguiu resultados expressivos, como o bicampeonato goiano, o título da Série B em 2012 e o sexto lugar na Série A de 2013. No ano passado, já em reta final de Brasileirão, o Goiás anunciou o retorno do executivo, em um momento difícil, com a equipe na última colocação, e, após menos de seis meses, optou por demiti-lo.No Ceará, Segurado trabalhou por três temporadas seguidas, de 2017 a 2019, e fez parte do planejamento do clube para retornar à elite. Já no primeiro ano de trabalho na equipe cearense, conseguiu o acesso à Série A do futebol brasileiro e, além disso, foi bicampeão estadual em 2017 e 2018.