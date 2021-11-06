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Santa Clara x Porto: onde assistir, horário e escalações do confronto da Primeira Liga Portuguesa

Líder do Campeonato Português, Porto espera ampliar sua vantagem em relação aos seus adversários com vitória neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 19:15

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 19:15

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Neste domingo, o Santa Clara recebe o Porto em confronto válido pela 11ª rodada da Primeira Liga Portuguesa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. A partida entre as duas equipes terá início às 14h (de Brasília), e é vital para o Porto manter a liderança.>>> Veja a tabela do Português <<<
Lanterna do Campeonato Português com seis pontos em dez partidas e apenas uma vitória, o Santa Clara enfrentará uma missão muito difícil neste domingo. Contra o líder da competição, o time mandante espera escapar da zona de rebaixamento.
O Porto vive uma situação completamente oposta a do Santa Clara, e lidera a Primeira Liga com 26 pontos em dez partidas. Empatado com o Sporting na pontuação, o time visitante deste domingo precisa da vitória para sonhar com uma liderança isolada.FICHA TÉCNICASANTA CLARA x PORTO - PRIMEIRA LIGA PORTUGUESA
Data e horário: 07/11/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada (POR)Árbitro: Rui Manuel Gomes CostaOnde assistir: RTP Internacional
SANTA CLARA (Treinador: Nuno Campos)Ricardo; Sagna, González, Afonso e Mansur; Anderson Carvalho, Morita, Allano, Lincoln e Ricardinho; Jean Patric.
PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba e Sanusi; Otávio, Grujic, Sérgio Oliveira e Luís Díaz; Taremi e Evanilson.

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