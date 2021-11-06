Santa Clara x Porto: onde assistir, horário e escalações do confronto da Primeira Liga Portuguesa

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Neste domingo, o Santa Clara recebe o Porto em confronto válido pela 11ª rodada da Primeira Liga Portuguesa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. A partida entre as duas equipes terá início às 14h (de Brasília), e é vital para o Porto manter a liderança.>>> Veja a tabela do Português <<<

Lanterna do Campeonato Português com seis pontos em dez partidas e apenas uma vitória, o Santa Clara enfrentará uma missão muito difícil neste domingo. Contra o líder da competição, o time mandante espera escapar da zona de rebaixamento.

O Porto vive uma situação completamente oposta a do Santa Clara, e lidera a Primeira Liga com 26 pontos em dez partidas. Empatado com o Sporting na pontuação, o time visitante deste domingo precisa da vitória para sonhar com uma liderança isolada.FICHA TÉCNICASANTA CLARA x PORTO - PRIMEIRA LIGA PORTUGUESA

Data e horário: 07/11/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada (POR)Árbitro: Rui Manuel Gomes CostaOnde assistir: RTP Internacional

SANTA CLARA (Treinador: Nuno Campos)Ricardo; Sagna, González, Afonso e Mansur; Anderson Carvalho, Morita, Allano, Lincoln e Ricardinho; Jean Patric.