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Santa Clara vence Porto e elimina rival da Taça da Liga de Portugal

Time açoreano domina jogo e casa e fica  perto da classificação para o Final Four...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 18:28
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O Santa Clara eliminou o Porto da Copa da Liga Portugal ao vencer o rival por 3 a 1, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nesta terça-feira pela segunda rodada do Grupo D, e ficou mais perto de se garantir no Final Four.O Santa Clara abriu o placar aos 17 minutos, com Chindris, na sua estreia oficial pela equipe. O segundo gol veio no segundo tempo, com Ricardinho.
Mehdi Taremi reduziu para o Porto, aos 38 da etapa final. Nos acréscimos, o Santa Clara ampliou, com Nené.
A classificação do Santa Clara, que já havia empatado em 2 a 2 com o Rio Ave e chegou agora aos quatro pontos, depende da partida entre o clube da Vila do Conde e o Porto, marcada para 15 de dezembro. Apenas um resultado superior a 3 a 1 garantiria o Rio Ave no Final Four.
O Porto, do técnico Sérgio Conceição, está fora do Final Four pela primeira vez.

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