Santa Clara vence Porto e elimina rival da Taça da Liga de Portugal

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Santa Clara eliminou o Porto da Copa da Liga Portugal ao vencer o rival por 3 a 1, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nesta terça-feira pela segunda rodada do Grupo D, e ficou mais perto de se garantir no Final Four.O Santa Clara abriu o placar aos 17 minutos, com Chindris, na sua estreia oficial pela equipe. O segundo gol veio no segundo tempo, com Ricardinho.

Mehdi Taremi reduziu para o Porto, aos 38 da etapa final. Nos acréscimos, o Santa Clara ampliou, com Nené.

A classificação do Santa Clara, que já havia empatado em 2 a 2 com o Rio Ave e chegou agora aos quatro pontos, depende da partida entre o clube da Vila do Conde e o Porto, marcada para 15 de dezembro. Apenas um resultado superior a 3 a 1 garantiria o Rio Ave no Final Four.