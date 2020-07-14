Sané treina pela primeira vez no Bayern de Munique

Crédito: Divulgação / Bayern de Munique / Site oficial

Dez dias após ser confirmado como reforço do Bayern de Munique, o atacante Leroy Sané começou a treinar no novo clube. Na última segunda-feira, o atleta foi a campo na Säbener Strasse, centro de treinamentos dos bávaros, mas ainda fez um trabalho específico.

Ao lado do zagueiro Süle, que se recupera de lesão para ficar à disposição do clube na Liga dos Campeões, em agosto, o atacante fez um trabalho leve com Holger Broich, preparador físico do Bayern.