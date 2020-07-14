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futebol

Sané treina pela primeira vez no Bayern de Munique

Jogador deixou o Manchester City, mas só poderá atuar na próxima temporada, a partir de setembro. Atleta fez trabalho com o zagueiro Süle, que se recupera de lesão...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 19:14
Crédito: Divulgação / Bayern de Munique / Site oficial
Dez dias após ser confirmado como reforço do Bayern de Munique, o atacante Leroy Sané começou a treinar no novo clube. Na última segunda-feira, o atleta foi a campo na Säbener Strasse, centro de treinamentos dos bávaros, mas ainda fez um trabalho específico.
Ao lado do zagueiro Süle, que se recupera de lesão para ficar à disposição do clube na Liga dos Campeões, em agosto, o atacante fez um trabalho leve com Holger Broich, preparador físico do Bayern.
- Foi muito bom estar de volta em campo e fazer meu primeiro treinamento. Estou muito feliz por estar aqui. Vou treinar com Süle esta semana. Na próxima semana vou entrar em treinamento com a equipe - disse Sané.

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