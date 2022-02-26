Sané sai do banco para decidir a vitória do Bayern de Munique sobre o Frankfurt

O Bayern de Munique venceu o Frankfurt por 1 a 0 pela 24ª rodada da Bundesliga. Os bávaros seguem na liderança do campeonato e abrem seis pontos de vantagem do Borussia Dortmund, vice-líder.TRAPP DEFENDE!A primeira etapa não teve gol, mas quem dominou foi o Bayern de Munique. A equipe bávara criou as melhores chances, mas foi parada pelas grandes defesas do goleiro Trapp.
SANÉ MARCA!O Bayern de Munique seguiu controlando as ações e passou a frente do placar. Aos 26 minutos do segundo tempo, Kimmich recebeu no meio e enfiou uma boa bola para Sané, que veio do banco, marcar o gol.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo no próximo sábado, pela Bundesliga. O Frankfurt enfrenta o Hertha Berlim, enquanto o Bayern de Munique joga com o Bayer Leverkusen.