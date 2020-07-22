Sané nega qualquer polêmica e agradece Pep Guardiola

Crédito: Divulgação / Bayern de Munique / Site oficial

O atacante Leroy Sané, contratado pelo Bayern de Munique, concedeu sua primeira entrevista como jogador bávaro para o “Sport Bild” tratou de amenizar qualquer polêmica com Pep Guardiola. O alemão disse que sua relação com o espanhol sempre foi ótima e se mostrou agradecido pelos anos de convivência.

- Nossa relação é boa. Nunca chegou o momento em que um se cansou do outro. Sou muito grato por tudo o que me ensinou. Guardiola me ajudou a chegar em um nível muito alto. É uma pessoa muito meticulosa, que quer sacar o melhor de cada jogador. Ele é muito insistente no que diz respeito à tática, mas considero positivo.

O alemão também explicou que a decisão de deixar o Manchester City para o Bayern de Munique foi difícil.

- Não foi fácil. Guardiola e essa fantástica equipe foram os motivos para eu decidir ir até Manchester. Mas na minha cabeça se instalou o desejo de fazer algo novo. O projeto do Bayern se encaixou perfeitamente. Foi por ele que tomei a decisão de partir.