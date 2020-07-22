Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sané nega qualquer polêmica e agradece Pep Guardiola

Atacante alemão deu sua primeira entrevista como jogador do Bayern de Munique e explicou o motivo de deixar o Manchester City para voltar ao seu país natal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 12:55

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 12:55

Crédito: Divulgação / Bayern de Munique / Site oficial
O atacante Leroy Sané, contratado pelo Bayern de Munique, concedeu sua primeira entrevista como jogador bávaro para o “Sport Bild” tratou de amenizar qualquer polêmica com Pep Guardiola. O alemão disse que sua relação com o espanhol sempre foi ótima e se mostrou agradecido pelos anos de convivência.
- Nossa relação é boa. Nunca chegou o momento em que um se cansou do outro. Sou muito grato por tudo o que me ensinou. Guardiola me ajudou a chegar em um nível muito alto. É uma pessoa muito meticulosa, que quer sacar o melhor de cada jogador. Ele é muito insistente no que diz respeito à tática, mas considero positivo.
O alemão também explicou que a decisão de deixar o Manchester City para o Bayern de Munique foi difícil.
- Não foi fácil. Guardiola e essa fantástica equipe foram os motivos para eu decidir ir até Manchester. Mas na minha cabeça se instalou o desejo de fazer algo novo. O projeto do Bayern se encaixou perfeitamente. Foi por ele que tomei a decisão de partir.
Sané irá receber a camisa 10, atualmente com Philippe Coutinho, para a próxima temporada e espera fazer história no clube bávaro. O ponta não teve muitas oportunidades nesta temporada, por ter se lesionado durante a pré-temporada. O atleta participou apenas por 11 minutos na goleada contra o Burnley por 5 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados