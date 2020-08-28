Sané elogia influência de Pep Guardiola em sua carreira

O atacante Leroy Sané revelou a influência positiva que Pep Guardiola teve em sua carreira em entrevista à revista alemã “Kicker”. O recém-contrato jogador do Bayern de Munique trabalhou com o espanhol no Manchester City e conseguiu aprender muito sobre diversos aspectos do jogo ao lado do ex-comandante.

- Guardiola me reprogramou totalmente no jogo posicional, na percepção geral de toda a partida, no comportamento tático tanto ofensivamente quanto defensivamente. Os conselhos dele ajudaram muito, faz o jogo ficar mais fácil e rápido. Tática é o aspecto mais importante para ele.Sané não teve oportunidades de jogar na última temporada por conta de uma grave lesão sofrida no joelho ainda na pré-temporada da equipe inglesa. Apesar de ter contrato com o Manchester City, o atacante quis voltar para o seu país natal após grande empenho bávaro para contar com o jovem de 24 anos.