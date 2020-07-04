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Sandro Sargentim celebra manutenção do Resende no Carioca

Após empate com o Volta Redonda pela Taça Rio, treinador destaca o desempenho da equipe, que chegou a ter em campo nove jogadores revelados na base do clube...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 17:58

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:58

Crédito: Alexandre Neto
O técnico Sandro Sargentim comandou a equipe do Resende na última rodada da Taça Rio, diante do Volta Redonda, ainda com chances de classificação à semifinal. Apesar disso, o principal objetivo já havia sido conquistado no domingo passado com a vitória sobre o Madureira, fora de casa, e a manutenção do clube na elite do futebol carioca para 2021.
- Nós terminamos o Campeonato Carioca muito felizes, pois alcançamos o nosso objetivo de deixar o Resende na primeira divisão estadual, além de termos apresentado um desempenho satisfatório. Acima de tudo, felizes por darmos rodagem aos meninos também - destacou o comandante.
Apesar da estruturada equipe do Volta Redonda, o Resende realizou um segundo tempo recheado de jovens atletas em campo. Em certo momento da partida, Sargentim teve, no gramado, 9 jogadores revelados da base, o que não impediu a equipe de balançar as redes no segundo tempo, finalizar em gol e gerar competitividade ao confronto.
- A comissão técnica e direção do Resende ficaram muito orgulhosas e esperançosas para o futuro de curto e médio prazo, para que esses meninos consigam gerar desempenho e frutos ao clube nas próximas competições - celebrou o treinador.
Sandro Sargentim assumiu o comando da equipe principal do Resende durante a parada do estadual, após ser destaque na categoria Sub-20. Com o time na lanterna, venceu um dos jogos finais, feito que foi suficiente para garantir o clube no Campeonato Carioca 2021.

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