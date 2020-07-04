Sandro Sargentim celebra manutenção do Resende no Carioca

Crédito: Alexandre Neto

O técnico Sandro Sargentim comandou a equipe do Resende na última rodada da Taça Rio, diante do Volta Redonda, ainda com chances de classificação à semifinal. Apesar disso, o principal objetivo já havia sido conquistado no domingo passado com a vitória sobre o Madureira, fora de casa, e a manutenção do clube na elite do futebol carioca para 2021.

- Nós terminamos o Campeonato Carioca muito felizes, pois alcançamos o nosso objetivo de deixar o Resende na primeira divisão estadual, além de termos apresentado um desempenho satisfatório. Acima de tudo, felizes por darmos rodagem aos meninos também - destacou o comandante.

Apesar da estruturada equipe do Volta Redonda, o Resende realizou um segundo tempo recheado de jovens atletas em campo. Em certo momento da partida, Sargentim teve, no gramado, 9 jogadores revelados da base, o que não impediu a equipe de balançar as redes no segundo tempo, finalizar em gol e gerar competitividade ao confronto.

- A comissão técnica e direção do Resende ficaram muito orgulhosas e esperançosas para o futuro de curto e médio prazo, para que esses meninos consigam gerar desempenho e frutos ao clube nas próximas competições - celebrou o treinador.