futebol

Sánchez marca golaço, Inter bate Roma e se classifica na Copa da Itália

Nerazzurri venceu os rivais por 2 a 0 nesta terça-feira e estão nas semifinais do torneio...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 19:15
Sete vezes campeã da Copa da Itália, a Internazionale segue viva na busca pelo oitavo título da competição. Nesta terça-feira, os nerazzurri venceram a Roma, por 2 a 0, e avançaram às semifinais da competição. A equipe de Simone Inzaghi marcou com Dzeko e Alexis Sanchez. A Inter agora volta as atenções para o Campeonato Italiano, onde encara o Napoli, no sábado.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG
Impulsionada pela torcida, a Internazionale abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Perisic roubou uma bola no meio-campo, avançou e cruzou para Dzeko, que chutou de primeira para marcar o primeiro dos nerazurri. Aos 16', a Inter chegou novamente e acertou o travessão em chute de Barella. O primeiro chute da Roma veio só aos 19', com Zaniolo, que parou em Handanovic.
No segundo tempo, Veretout tentou o empate aos 12 minutos, mas o chute passou por cima do gol. Dez minutos depois, a Internazionale marcou novamente, em uma pintura de Alexis Sanchéz. O chileno recebeu de Darmian, driblou a marcação e chutou no ângulo, de fora da área, para dar números finais à partida e colocar os nerazzurri na próxima fase da Copa da Itália.
