San Lorenzo abre as portas para chegada de Luis Suárez

Com a iminente saída de Luis Suárez do Barcelona, o San Lorenzo abre as portas para o atacante uruguaio. Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, o presidente do clube argentino, Marcelo Tinelli, se mostrou surpreso com a decisão da equipe catalã de se desvincular do centroavante. Aos 33 anos, o camisa nove deve buscar um outro destino, mas ainda tem mercado no futebol europeu.

- Aqui nós amamos Suárez. Tem as portas abertas já. Seria bom que um dos melhores atacantes do mundo jogasse no time do Papa. Estou surpreso pelo o que está acontecendo com Luis. Espero que possa seguir no Barça, um dos melhores clubes do mundo, mas parece difícil pelo que leio e ouço. Se não tiver jeito, o San Lorenzo estaria encantado em tê-lo.O uruguaio já se declarou publicamente torcedor da equipe blaugrana quando era pequeno e que assistia os jogos do time argentino pela televisão. Apesar da possibilidade existir, dificilmente será considerada por Suárez neste momento, pois caso saia da Europa, os principais rumores indicam uma ida para o futebol dos Estados Unidos.