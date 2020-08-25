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San Lorenzo abre as portas para chegada de Luis Suárez

Presidente do clube argentino se mostrou surpreso pelas notícias sobre a saída do atacante do Barcelona. Uruguaio já declarou ser torcedor do time de Boedo desde a sua infância...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 08:49

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:49

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
Com a iminente saída de Luis Suárez do Barcelona, o San Lorenzo abre as portas para o atacante uruguaio. Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, o presidente do clube argentino, Marcelo Tinelli, se mostrou surpreso com a decisão da equipe catalã de se desvincular do centroavante. Aos 33 anos, o camisa nove deve buscar um outro destino, mas ainda tem mercado no futebol europeu.
- Aqui nós amamos Suárez. Tem as portas abertas já. Seria bom que um dos melhores atacantes do mundo jogasse no time do Papa. Estou surpreso pelo o que está acontecendo com Luis. Espero que possa seguir no Barça, um dos melhores clubes do mundo, mas parece difícil pelo que leio e ouço. Se não tiver jeito, o San Lorenzo estaria encantado em tê-lo.O uruguaio já se declarou publicamente torcedor da equipe blaugrana quando era pequeno e que assistia os jogos do time argentino pela televisão. Apesar da possibilidade existir, dificilmente será considerada por Suárez neste momento, pois caso saia da Europa, os principais rumores indicam uma ida para o futebol dos Estados Unidos.

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