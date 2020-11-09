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futebol

Samuel Xavier lamenta chances desperdiçadas do Ceará no Castelão

Vozão foi melhor ao longo do confronto, mas acabou no empate sem gols diante do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 00:31

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 00:31

Crédito: Pedro Chaves/Federação Cearense de Futebol
Neste domingo, o Ceará recebeu o Sport, pressionou o adversário, mas não conseguiu sair de campo. O empate sem gols deixou um gosto amargo para o Vozão, que foi mais ofensivo ao longo do jogo.Na conversa com a imprensa, o lateral-direito Samuel Xavier analisou o desempenho do Vozão e lamentou a falta de efetividade das jogadas.
‘A gente tem alguns desfalques, nossa equipe quando vimos a escalação deles sabíamos que ia ser difícil, três zagueiros. Pelo que o Sport vem jogando, eles iam jogar por uma bola, então tínhamos que ter um algo mais, jogava individual, trabalhar bem a bola. No segundo tempo teve chance, mas estávamos fazendo escolha precipitada, acho que a ansiedade de fazer o gol. Empate ruim em casa, mas levantar a cabeça, temos quarta-feira jogo difícil da Copa do Brasil’, declarou o atacante.
Agora, o Ceará deixa o Brasileirão de lado e foca na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Vozão mede forças com o Palmeiras, pelas quartas de final da competição.

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