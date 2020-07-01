Samuel Xavier é o jogador de linha que mais atuou pelo Ceará no ano

Antes da paralisação, o Ceará se organizava com os novos reforços e montava sua espinha dorsal para a temporada. Entre os remanescentes, o lateral-direito do Vozão já é de casa desde 2014, somando 4 temporadas pelo alvinegro incluindo 2015, 18 e 19. Desde a sua chegada, Samuel Xavier é o dono da lateral-direita, portanto, titular absoluto até a atual temporada. Foram 13 partidas disputadas em 2020, nenhuma derrota, sendo o jogador de linha que mais esteve em campo, totalizando 1165 minutos. E MAIS:Nutricionista explica preparação e cuidados necessários de atletas para retorno ao futebolLuiz Fernando mostra confiança na classificação e no título do BotafogoNo 1º treino com bola, Palmeiras diz que mais um jogador tem COVID-19O fato de estar consolidado na posição é consequência do excelente desempenho que vem mostrando nos últimos anos. Com a camisa do Ceará, Samuel foi importante em assistências e gols marcados, aliás, sendo o maior artilheiro na lateral-direito da história do Vozão com 9 gols. O camisa 22 atingiu a marca no início desse ano, ao balançar as redes em duas oportunidades, a primeira pelo Campeonato Cearense, no empate com o Ferroviário em 1 a 1 e o segundo e último gol, até o momento, pela Copa do Nordeste, no empate com o Botafogo-PB em 2 a 2, em 26 de fevereiro.