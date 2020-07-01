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futebol

Samuel Xavier é o jogador de linha que mais atuou pelo Ceará no ano

Querido pela torcida do Vozão, o lateral tem se destacado na equipe e virou referência dentro do clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 17:38

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:38

Crédito: Mauro Jefferson/Cearasc.com
Antes da paralisação, o Ceará se organizava com os novos reforços e montava sua espinha dorsal para a temporada. Entre os remanescentes, o lateral-direito do Vozão já é de casa desde 2014, somando 4 temporadas pelo alvinegro incluindo 2015, 18 e 19. Desde a sua chegada, Samuel Xavier é o dono da lateral-direita, portanto, titular absoluto até a atual temporada. Foram 13 partidas disputadas em 2020, nenhuma derrota, sendo o jogador de linha que mais esteve em campo, totalizando 1165 minutos. E MAIS:Nutricionista explica preparação e cuidados necessários de atletas para retorno ao futebolLuiz Fernando mostra confiança na classificação e no título do BotafogoNo 1º treino com bola, Palmeiras diz que mais um jogador tem COVID-19O fato de estar consolidado na posição é consequência do excelente desempenho que vem mostrando nos últimos anos. Com a camisa do Ceará, Samuel foi importante em assistências e gols marcados, aliás, sendo o maior artilheiro na lateral-direito da história do Vozão com 9 gols. O camisa 22 atingiu a marca no início desse ano, ao balançar as redes em duas oportunidades, a primeira pelo Campeonato Cearense, no empate com o Ferroviário em 1 a 1 e o segundo e último gol, até o momento, pela Copa do Nordeste, no empate com o Botafogo-PB em 2 a 2, em 26 de fevereiro.
'Fico feliz em estar marcando meu nome na história do clube, um clube que abriu as portas para mim em 2014 e visto essa camisa como se fosse a segunda pele. Às vezes demora um pouco a cair a ficha de pessoas me colocando como um lateral importante na história do clube e às vezes nem me considero tanto assim. Mas é um clube que gosto e me sinto à vontade de trabalhar. Quero continuar atingindo essas marcas e dar títulos ao Ceará, que é o meu objetivo esse ano', disse Samuel.
Os dois gols igualam o bom início de ano onde Samuel mais balançou as redes, como em 2014 e 2019, onde também marcou dois gols. A diferença é que Samuel precisou de menos jogos para alcançar a marca, fazendo dois gols em 8 partidas. Hoje, completa 108 dias desde a última partida do lateral pelo Ceará no ano, quando Samuel Xavier foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Sport pela Copa do Nordeste. Com a camisa alvinegra, o lateral-direito soma 177 partidas oficiais, 9 gols marcados e 12 assistências, sendo o 11º lateral que mais vestiu a camisa do time na história. E MAIS:

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