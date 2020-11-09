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futebol

Samuel Xavier consegue marca expressiva no Ceará

Jogador que estava fora da equipe titular há quase um mês por lesão chegou a sua partida de número 200 com a camisa do Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 17:32

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:32

Crédito: Pedro Chaves/MS+Sports
O lateral direito Samuel Xavier atingiu uma marca importante em sua carreira profissional: 200 jogos com a camisa do Ceará. O feito foi completado contra o Sport pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão.
- É uma alegria enorme comemorar essa marca com a camisa do Vozão, clube que tenho muito carinho e respeito, que defendo com empenho e dedicação. Sou muito feliz de estar aqui. Queria que fosse com vitória, mas fico feliz de poder voltar de lesão. É uma noite especial pra mim por completar essa marca – comemora Samuel.
O camisa 22 é um dos que mais acerta passes nesse Brasileirão no elenco do Ceará (30.2 - 80%) e dá mais passes decisivos por jogo (1.2), segundo o Sofascore. O lateral, neste ano, já conquistou a sua segunda taça da Copa do Nordeste, com um detalhe importante: os dois de forma invicta. O atleta do Vozão já tinha sido campeão em 2015. Uma curiosidade interessante em ambos os títulos: deu as assistências do primeiro gol do primeiro jogo nas finais de 2015 e 2020.
Pelo Ceará, o atleta já foi campeão Cearense (2014), da Copa dos Campeões Cearenses (2014) e da Copa do Nordeste (2015 e 2020). Na atual temporada, Samuel Xavier disputou 36 partidas e marcou dois gols. O contrato dele com o Vovô vai até o final do Campeonato Brasileiro.

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