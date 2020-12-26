Samuel Xavier comemora data importante pelo Ceará

Crédito: Mauro Jefferson/Cearasc.com

O lateral direito Samuel Xavier relembra a primeira vez que foi apresentado no Vozão. Há 7 anos, em 26 de dezembro de 2013, o jogador era oficialmente mostrado para a imensa torcida apaixonada do Ceará. De lá pra cá, foram 209 jogos, 9 gols e títulos como o Campeonato Cearense e a Copa dos Campeões Cearenses (2014) e a Copa do Nordeste (2015 e 2020).

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Desde então, o camisa 22 tem sido peça fundamental no elenco alvinegro: 'Passa um filme na cabeça de o quanto fui bem recebido aqui. Uma alegria enorme em vestir essa camisa maravilhosa, que respeito e tenho um enorme carinho. Aprendi a amar esse clube, a nossa torcida que sempre joga junto, nos apoiando em todos os momentos. Uma honra vestir esse manto e fazer parte da história do clube, só tenho a agradecer pela oportunidade', relembra Samuel.

O atleta, na atual temporada, conquistou o seu bicampeonato da Copa do Nordeste, com um detalhe importante: os dois de forma invicta. Ele já tinha sido campeão em 2015. Uma curiosidade interessante em ambos os títulos: deu as assistências do primeiro gol no primeiro jogo em ambas finais, sendo o melhor lateral da competição.

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