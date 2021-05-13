Samuel valoriza sequência de jogos pelo São Caetano na reta final do Paulistão: 'Importante para formação'

Crédito: Divulgação/São Caetano

A edição 2021 do Campeonato Paulista para o São Caetano não foi da maneira como o clube imaginava. Contudo, ao menos uma boa notícia no horizonte do Azulão parece se firmar a cada oportunidade. O lateral-direito Samuel, de apenas 18 anos, voltou a ganhar oportunidades na equipe profissional neste início de temporada e deixou uma ótima impressão nas rodadas finais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O jogador, que está no São Caetano desde 2019, chegou a atuar nas rodadas finais da Série D do ano passado, e foi titular nos dois últimos jogos do Paulistão (entrou também na partida diante do Botafogo). Samuel celebrou o fato de estar, aos poucos, ganhando rodagem em uma categoria acima da sua.

- As duas experiências que tive com o elenco profissional do São Caetano me ajudaram. Você tem contato com o universo profissional, vê diferenças em relação ao que enfrentamos na base. Tentei da melhor maneira absorver tudo o que podia. Infelizmente o clube não conseguiu seu objetivo, mas agora é olhar para frente - afirmou.