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Samuel valoriza sequência de jogos pelo São Caetano na reta final do Paulistão: 'Importante para formação'

Jovem lateral do São Caetano, de 18 anos, volta a ter oportunidades no elenco profissional e fala sobre os próximos desafios da temporada...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 20:58
Crédito: Divulgação/São Caetano
A edição 2021 do Campeonato Paulista para o São Caetano não foi da maneira como o clube imaginava. Contudo, ao menos uma boa notícia no horizonte do Azulão parece se firmar a cada oportunidade. O lateral-direito Samuel, de apenas 18 anos, voltou a ganhar oportunidades na equipe profissional neste início de temporada e deixou uma ótima impressão nas rodadas finais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 20 jovens promessas que se destacaram na fase de grupos do Paulistão
O jogador, que está no São Caetano desde 2019, chegou a atuar nas rodadas finais da Série D do ano passado, e foi titular nos dois últimos jogos do Paulistão (entrou também na partida diante do Botafogo). Samuel celebrou o fato de estar, aos poucos, ganhando rodagem em uma categoria acima da sua.
- As duas experiências que tive com o elenco profissional do São Caetano me ajudaram. Você tem contato com o universo profissional, vê diferenças em relação ao que enfrentamos na base. Tentei da melhor maneira absorver tudo o que podia. Infelizmente o clube não conseguiu seu objetivo, mas agora é olhar para frente - afirmou.
Samuel, que anteriormente passou pelo Juventus-SP, tem contrato com o São Caetano até 2023 e é visto internamente como uma joia. O próximo compromisso do Azulão no ano será a Copa Paulista, ainda sem data definida.

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