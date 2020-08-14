Samuel Umtiti testa positivo para o novo coronavírus

O Barcelona informou nesta sexta-feira (14) que Samuel Umtiti testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com o comunicado oficial do clube, o zagueiro francês está em casa e assintomático.
O clube catalão informa que "informou as autoridades desportivas e de saúde competentes, bem como rastreou todas as pessoas que tiveram contacto com o jogador para que possam realizar os respectivos testes de PCR".
Umtiti não estava relacionado para a partida contra o Bayern de Munique. O zagueiro está lesionado desde maio e está na Espanha se recuperando.