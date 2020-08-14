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futebol

Samuel Umtiti testa positivo para o novo coronavírus

Lesionado desde maio, atleta não está em Lisboa com o restante do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 14:50

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 14:50

Crédito: Divulgação/FC Barcelona
O Barcelona informou nesta sexta-feira (14) que Samuel Umtiti testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com o comunicado oficial do clube, o zagueiro francês está em casa e assintomático.
O clube catalão informa que "informou as autoridades desportivas e de saúde competentes, bem como rastreou todas as pessoas que tiveram contacto com o jogador para que possam realizar os respectivos testes de PCR".
Umtiti não estava relacionado para a partida contra o Bayern de Munique. O zagueiro está lesionado desde maio e está na Espanha se recuperando.

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