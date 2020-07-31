Samuel Umtiti não quer deixar o Barcelona

Crédito: Divulgação/FC Barcelona

Samuel Umtiti não quer sair da Espanha. Apesar dos rumores e do interesse do clube catalão em vendê-lo, o zagueiro francês, que tem contrato até 2023, deseja permanecer no Barcelona, de acordo com o "SPORT".

Umtiti não tem o mesmo papel de quando chegou ao Barça. Após muitas lesões e más atuações, o zagueiro francês acabou ficando mais fora das partidas do que atuando.

Apesar disso, Umtiti quer se redimir e dar a volta por cima. O zagueiro quer recuperar sua melhor fase e continuar conquistando títulos com a camisa do Barça. Ele está confortável na Espanha, onde já iniciou projetos pessoais.