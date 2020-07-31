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futebol

Samuel Umtiti não quer deixar o Barcelona

Apesar da ideia do clube catalão em vendê-lo,
o zagueiro francês deseja permanecer no Barça...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 15:08
Crédito: Divulgação/FC Barcelona
Samuel Umtiti não quer sair da Espanha. Apesar dos rumores e do interesse do clube catalão em vendê-lo, o zagueiro francês, que tem contrato até 2023, deseja permanecer no Barcelona, de acordo com o "SPORT".
Umtiti não tem o mesmo papel de quando chegou ao Barça. Após muitas lesões e más atuações, o zagueiro francês acabou ficando mais fora das partidas do que atuando.
Apesar disso, Umtiti quer se redimir e dar a volta por cima. O zagueiro quer recuperar sua melhor fase e continuar conquistando títulos com a camisa do Barça. Ele está confortável na Espanha, onde já iniciou projetos pessoais.
O Barcelona continua colocando o nome do defensor como um dos favoritos para deixar o clube. A equipe catalã não quer continuar insistindo em um jogador que se lesionou diversas vezes nos últimos anos e tem um valor alto de mercado.

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