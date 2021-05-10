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futebol

Samuel Santos, do Mirassol, valoriza gol marcado contra o São Paulo

Lateral balançou as redes no seu retorno à casa do Mirassol, na tarde de domingo
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LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 13:27

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 13:27

Crédito: Marcos Freitas/Agência Mirassol
O Mirassol empatou em casa com o São Paulo no último domingo por 1 a 1. O duelo disputado no José Maria de Campos Maia, o Maião, foi ainda mais especial para Samuel Santos.O lateral voltou a jogar na casa do Mirassol após o seu retorno ao clube e de cara marcou um lindo gol, que foi fundamental para a equipe. Samuel celebrou o momento.
- Muito feliz pelo gol, é muito emocionante marcar no Maião após 10 anos, me traz muitas memórias e confiança para os desafios que virão. Foi marcante voltar a jogar aqui na nossa casa. Infelizmente a vitória não veio, mas fico feliz em ajudar a equipe, que trabalha tanto. Foi uma partida difícil, contra uma grande equipe, um adversário muito forte. Claro que sempre queremos a vitória, mas foi um jogo importante para mim também - disse.A equipe do Mirassol vem se destacando desde o acesso à Série C do Brasileirão. No Campeonato Paulista, garantiu a primeira colocação do grupo D, com 18 pontos, e enfrenta o Guarani na próxima fase do torneio.
O atleta recem-chegado, valorizou também a força da equipe e o ambiente proporcionado pelo clube.
- Eu cheguei recentemente, mas fico feliz em ver o ambiente aqui no Mirassol. É um elenco muito batalhador e que já me recebeu bem desde os primeiros dias. Esse gol me dá ainda mais confiança para seguir ajudando os companheiros e dar o meu melhor pelo time. Fico feliz pelas oportunidades recebidas, hoje como titular, e espero retribuir sempre que recebê-las - finalizou Samuel.

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