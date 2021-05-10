Samuel Santos, do Mirassol, valoriza gol marcado contra o São Paulo

Crédito: Marcos Freitas/Agência Mirassol

O Mirassol empatou em casa com o São Paulo no último domingo por 1 a 1. O duelo disputado no José Maria de Campos Maia, o Maião, foi ainda mais especial para Samuel Santos.O lateral voltou a jogar na casa do Mirassol após o seu retorno ao clube e de cara marcou um lindo gol, que foi fundamental para a equipe. Samuel celebrou o momento.

- Muito feliz pelo gol, é muito emocionante marcar no Maião após 10 anos, me traz muitas memórias e confiança para os desafios que virão. Foi marcante voltar a jogar aqui na nossa casa. Infelizmente a vitória não veio, mas fico feliz em ajudar a equipe, que trabalha tanto. Foi uma partida difícil, contra uma grande equipe, um adversário muito forte. Claro que sempre queremos a vitória, mas foi um jogo importante para mim também - disse.A equipe do Mirassol vem se destacando desde o acesso à Série C do Brasileirão. No Campeonato Paulista, garantiu a primeira colocação do grupo D, com 18 pontos, e enfrenta o Guarani na próxima fase do torneio.

O atleta recem-chegado, valorizou também a força da equipe e o ambiente proporcionado pelo clube.