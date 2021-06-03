Samuel Santos, do Mirassol, projeta estreia na Série C do Brasileirão: "Expectativa grande"

Crédito: Marcos Freitas/Agência Mirassol

O Mirassol tem a sua estreia marcada na Série C do Campeonato Brasileiro 2021 para o próximo sábado (5), diante do Ypiranga-RS, no Estádio José Maria de Campos Maia.

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A equipe inicia sua campanha na terceira divisão nacional após ter subido como campeã da Série D na última temporada, e ter feito grande Paulistão em 2021, alcançando às semifinais do estadual paulista.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2021Samuel Santos chegou recentemente ao Mirassol para a atual passagem, já que havia defendido o clube em outra oportunidade. O atleta, inclusive, já balançou as redes no seu retorno, no duelo contra o São Paulo, pelo Paulistão.

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Próximo da estreia no torneio nacional, o lateral falou sobre a ansiedade para essa importante partida.