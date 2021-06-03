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Samuel Santos, do Mirassol, projeta estreia na Série C do Brasileirão: "Expectativa grande"

Lateral experiente é uma das importantes peças do time para a disputa do torneio nacional...
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Publicado em 

03 jun 2021 às 18:24

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 18:24

Crédito: Marcos Freitas/Agência Mirassol
O Mirassol tem a sua estreia marcada na Série C do Campeonato Brasileiro 2021 para o próximo sábado (5), diante do Ypiranga-RS, no Estádio José Maria de Campos Maia.
Confira o ranking os jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro 2021
A equipe inicia sua campanha na terceira divisão nacional após ter subido como campeã da Série D na última temporada, e ter feito grande Paulistão em 2021, alcançando às semifinais do estadual paulista.
VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2021Samuel Santos chegou recentemente ao Mirassol para a atual passagem, já que havia defendido o clube em outra oportunidade. O atleta, inclusive, já balançou as redes no seu retorno, no duelo contra o São Paulo, pelo Paulistão.
>> Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Próximo da estreia no torneio nacional, o lateral falou sobre a ansiedade para essa importante partida.
- Expectativa é grande para essa estreia inédita na história do Mirassol, e fico feliz por estar fazendo parte disso. O Mirassol vem forte pra esse campeonato com o principal objetivo de conquistar o acesso. Então vamos encarar todos os jogos pensando sempre no acesso, e que sábado possamos conquistar os primeiros pontos rumo ao objetivo. - disse.

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