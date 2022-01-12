Samuel Neres celebra artilharia e classificação histórica do Ibrachina

O Ibrachina já fez história em sua primeira participação em uma edição da Copinha. O clube, criado há seis meses, se classificou para a segunda fase da competição com 100% de aproveitamento. E um dos principais destaques individuais é Samuel Neres.No torneio de base, o lateral anotou três gols na primeira fase, um contra cada adversário do Ibrachina até aqui: Serranense, Inter de Limeira e, por último, contra o Náutico, no triunfo por 2 a 0 ocorrido na última terça-feira.
- Primeiramente ficou muito feliz em ajudar o Ibrachina a fazer história em sua primeira Copinha. É um clube novo, mas organizado e que já está colhendo frutos de um grande trabalho. Sou um jogador de característica ofensiva. Mas não é todo dia que um lateral consegue fazer gols, com a bola rolando, em três jogos consecutivos e ser artilheiro da equipe (risos). Mas meu bom desempenho individual acontece graças ao trabalho da comissão comissão da ajuda dos meus companheiros nos jogos e nos treinos - afirmou.
O próximo desafio do Ibrachina acontece já nesta quinta-feira, contra o Oeste, pela segunda fase da Copinha. Samuel salienta o fator casa como um diferencial para a sua equipe conseguir avançar na competição.
- O Oeste faz um grande trabalho na base. Foi bem no Paulista do ano passado e também na sua chave. Prova disso que fez jogo duro contra o Flamengo. Mas temos o fator casa a nosso favor. Precisamos aproveitar isso contra um adversário qualificado. Nosso time é qualificado, vem em um bom momento. Vai ser um grande jogo e confio que temos todas as condições de sair com a vaga - analisou.