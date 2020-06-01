Samuel espera futebol dos Emirados Árabes retornando para encerrar temporada no país

Crédito: Divulgação / Hatta Club

Um dos principais destaques do Hatta Club, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre o desejo de ver a temporada no futebol dos Emirados Árabes ter um encerramento dentro de campo. Segundo o atleta, todos querem que os campeonatos sejam finalizados em campo nas próximas semanas.

- Tudo isso que tem acontecido está bem difícil para todos não só aqui nos Emirados Árabes, mas em todo o mundo. Poucos países tiveram o retorno do futebol até o momento e para isso acontecer precisa ter segurança para todos os envolvidos. Estamos na expectativa para encerrarmos os campeonatos em campo - disse o atleta.

Samuel ainda falou sobre a fase que vive no Hatta.