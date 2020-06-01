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Samuel espera futebol dos Emirados Árabes retornando para encerrar temporada no país

Atacante ex-Flu será a esperança de gols do clube
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 14:04

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:04

Crédito: Divulgação / Hatta Club
Um dos principais destaques do Hatta Club, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre o desejo de ver a temporada no futebol dos Emirados Árabes ter um encerramento dentro de campo. Segundo o atleta, todos querem que os campeonatos sejam finalizados em campo nas próximas semanas.
- Tudo isso que tem acontecido está bem difícil para todos não só aqui nos Emirados Árabes, mas em todo o mundo. Poucos países tiveram o retorno do futebol até o momento e para isso acontecer precisa ter segurança para todos os envolvidos. Estamos na expectativa para encerrarmos os campeonatos em campo - disse o atleta.
Samuel ainda falou sobre a fase que vive no Hatta.
- Meu retorno ao Hatta foi muito especial. É um clube que tenho o maior carinho do mundo e que tenho uma história. Espero continuá-la com muita dedicação e títulos.E MAIS:Histórico zagueiro do Milan diz que Messi é melhor do que MaradonaReino Unido pode receber times estrangeiros sem realizar quarentenaBarcelona começa a estudar volta da torcida aos estádios de futebolPresidente do Brescia revela oferta do Barça e possíveis destinos para Sandro Tonali na próxima temporadaAntes de Lautaro, Marcus Rashford já foi alvo de interesse do Barcelona E MAIS:

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