Samuel espera evolução e ótimo fim de temporada do Buriram United

Crédito: Divulgação/Buriram United

Um dos destaques do Buriram United nas últimas semanas, o atacante Samuel, ex-Fluminense, está vivendo uma expectativa grande para o fim de temporada no futebol tailandês. Para ele, a meta agora é continuar crescendo de produção para ajudar a equipe dentro e fora de campo nos próximos meses.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meus números no clube. Esse meu início no Buriram tem sido muito especial, mas quero continuar crescendo de produção para fazer uma grande sequência nesta temporada - disse.

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Samuel, que no Brasil tem passagem por Goiás, Sport e Ferroviária, ainda falou sobre o desejo da equipe em terminar bem o ano.