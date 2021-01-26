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futebol

Samuel espera evolução e ótimo fim de temporada do Buriram United

Atacante ex-Fluminense é a esperança de gols da equipe da Tailândia...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 14:56

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 14:56
Crédito: Divulgação/Buriram United
Um dos destaques do Buriram United nas últimas semanas, o atacante Samuel, ex-Fluminense, está vivendo uma expectativa grande para o fim de temporada no futebol tailandês. Para ele, a meta agora é continuar crescendo de produção para ajudar a equipe dentro e fora de campo nos próximos meses.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meus números no clube. Esse meu início no Buriram tem sido muito especial, mas quero continuar crescendo de produção para fazer uma grande sequência nesta temporada - disse.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
Samuel, que no Brasil tem passagem por Goiás, Sport e Ferroviária, ainda falou sobre o desejo da equipe em terminar bem o ano.
- Nós queremos encerrar a temporada com vitórias. O grupo está muito focado e motivado para isso. Temos totais condições de terminar o ano com ótimos resultados.

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