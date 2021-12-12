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Samuel, do Fluminense-PI, mostra confiança por vaga na final da Copa do Nordeste sub-20: 'Somos capazes'

O Fluminense-PI enfrenta o Floresta neste domingo, às 15h, no estádio Domingão; o vencedor enfrenta o Vitória na decisão...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 05:10

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 05:10

O Fluminense-PI é uma das sensações da Copa do Nordeste Sub-20. O time de base do Vaqueiro fez frente a equipes da Série A, como Ceará e Fortaleza, além do pequeno Liga Presidente Médici e avançou em primeiro lugar no grupo D da competição, de forma invicta. Um dos principais destaques da campanha, o camisa 10 Samuel é, também, o artilheiro da competição, com cinco gols e quatro assistências em seis jogos.> Veja as obras da Arena MRV em imagens exclusivas do LANCE!- É emocionante passar em primeiro lugar em um grupo com duas grandes equipes do futebol brasileiro. Isso mostra o quão forte nosso grupo é. Somos capazes de chegar à final e nos tornarmos campeões. Fico feliz por essa minha fase na Copa do Nordeste. Ganhei mais confiança em campo após a conquista do Piauiense Sub-20 - declarou Samuel.
Após conquistar o título do Piauiense Sub-20 em agosto, o time de base do Vaqueiro representou o clube nas eliminatórias da Copa do Nordeste profissional, quando foram eliminados ainda na primeira fase.
> Veja como ficou a tabela do Brasileirão
A experiência acumulada é atribuída por Samuel como responsável pelo sucesso do Fluminense na competição deste ano. Como resultado, o time tem o melhor ataque - 19 gols marcados - e a segunda melhor defesa - seis gols sofridos -, atrás apenas do Vitória - três gols sofridos.
- O segredo desse bom momento é trabalho. A experiência nas outras competições deixou nosso time bem ciente do que é pra ser feito. E com isso, conseguimos fazer grandes partidas até mesmo fora do nosso estado - disse.
O Fluminense-PI voltam a campo neste domingo, às 15h para enfrentar o Floresta. A partida é válida pelas semifinais da competição, no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. O vencedor enfrenta o Vitória, que bateu o CRB por 3 a 0, na decisão.
Crédito: SamueléumdosdestaquesdoFluminense-PI(Foto:Divulgação/FluminenseEC

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