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Samu Castillejo, do Milan, é vítima de assalto na Itália

Atacante revelou nas redes sociais o ocorrido e
disse que foi abordado por dois homens armados...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 19:01

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 19:01

Crédito: Divulgação
Samu Castillejo, atacante do Milan, revelou nas suas redes sociais que foi alvo de um assalto assalto à mão armada nesta terça-feira, em Milão. Ao que parece, tudo está bem com o jogador. "Está tudo bem em Milão? Acabo de ser assaltado por dois indivíduos que me apontaram uma arma à cara", relatou o jogador no Instagram.
Segundo o portal "Milannews", o assalto ocorreu quando Castillejo estava parado num semáforo. O espanhol teria ficado sem um relógio de luxo.E MAIS:Kevin Trapp, do Eintracht Frankfurt, aponta vulnerabilidade do BayernNapoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do ValenciaCom disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo PortuguêsChelsea mira o goleiro André Onana, do Ajax, para a próxima temporadaDavid Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da Rússia E MAIS:

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