Samu Castillejo, do Milan, é vítima de assalto na Itália

Samu Castillejo, atacante do Milan, revelou nas suas redes sociais que foi alvo de um assalto assalto à mão armada nesta terça-feira, em Milão. Ao que parece, tudo está bem com o jogador. "Está tudo bem em Milão? Acabo de ser assaltado por dois indivíduos que me apontaram uma arma à cara", relatou o jogador no Instagram.

Segundo o portal "Milannews", o assalto ocorreu quando Castillejo estava parado num semáforo. O espanhol teria ficado sem um relógio de luxo.E MAIS:Kevin Trapp, do Eintracht Frankfurt, aponta vulnerabilidade do BayernNapoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do ValenciaCom disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo PortuguêsChelsea mira o goleiro André Onana, do Ajax, para a próxima temporadaDavid Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da Rússia E MAIS: