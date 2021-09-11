Sampdoria x Internazionale: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida do Campeonato Italiano

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

Campeã italiana na última temporada, a Internazionale começou a atual edição do torneio com pé direito ao vencer Genoa e Verona. Agora, a equipe de Simone Inzaghi busca o terceiro triunfo contra a Sampdoria para buscar a liderança isolada da competição. Os nerazzurri visitam os adversários no estádio Luigi Ferraris, neste domingo, às 7h30 (horário de Brasília).

+ Confira os recordes que Cristiano Ronaldo ainda busca atingir na carreira e no Manchester UnitedPara o duelo, Inzaghi deve poupar Lautaro Martínez, que atuou nas Eliminatórias da Copa pela Argentina. Stefano Sensi deve ser o substituto. Recuperado de lesão muscular, Edin Dzeko deve retomar ao time titular, enquanto Matteo Darmian e Denzel Dumfries disputam posição na ala direita. A Sampdoria soma apenas um ponto até aqui, com uma derrota e um empate.

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“Enfrentaremos uma equipe de qualidade, com um treinador como Roberto D'Aversa, que conheço bem e que organiza as suas equipas muito bem. Eles se reforçaram no mercado de transferências com o Caputo também, então vamos precisar jogar como a verdadeiro Internazionale", disse o técnico SImone Inzaghi em entrevista coletiva neste sábado.

FICHA TÉCNICASampdoria x InternazionaleCampeonato Italiano - 3ª rodada

Data e horário: 12/09/2021, às 7h30 (de Brasília)Local: Luigi Ferraris-ITAÁrbitro: Daniele OrsatoOnde assistir: ESPN

PROVÁVEIS TIMES:SAMPDORIA (Técnico: Roberto D'Aversa)Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo