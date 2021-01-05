Sampdoria x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Em grande fase no Campeonato Italiano, a Inter de Milão quer a liderança. Pela 16ª rodada, a equipe treinada por Conte enfrentará a Sampdoria, fora de casa, nesta quarta-feira, às 11h (horário de Brasília).
Antes da partida, Skriniar, zagueiro da Inter de Milão, falou sobre o que espera da partida.
- Cada jogo pode ser decisivo, por isso queremos levar jogo a jogo e começar com a nona vitória consecutiva em Génova. O campeonato está equilibrado esta temporada e só precisamos cuidar do que estamos fazendo. Quando as coisas não vão bem, mas a equipe ainda está ganhando, você trabalha ainda mais duro. Isso é importante para obter resultados consistentes.
Sampdoria x Inter de MilãoData e horário: 06/01/2021, às 11h (horário de Brasília)Local: Luigi Ferraris (Genova, ITA)Onde assistir: SporTV
Sampdoria (Treinador: Claudio Ranieri)Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Baldé; Quagliarella.
Desfalques: Manolo Gabbiadini e Alex Ferrari (lesionados); Albin Ekdal (suspenso).
Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martínez, Sánchez.
Desfalques: Andrea Pinamonti, Matías Vecino e Romelu Lukaku (lesionados).