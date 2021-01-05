Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sampdoria x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Equipe treinada por Antonio Conte é a vice-líder do Campeonato Italiano e pode assumir a primeira colocação se conquistar os três pontos e o Milan não vencer a Juventus...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:08

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Em grande fase no Campeonato Italiano, a Inter de Milão quer a liderança. Pela 16ª rodada, a equipe treinada por Conte enfrentará a Sampdoria, fora de casa, nesta quarta-feira, às 11h (horário de Brasília).
Antes da partida, Skriniar, zagueiro da Inter de Milão, falou sobre o que espera da partida.
- Cada jogo pode ser decisivo, por isso queremos levar jogo a jogo e começar com a nona vitória consecutiva em Génova. O campeonato está equilibrado esta temporada e só precisamos cuidar do que estamos fazendo. Quando as coisas não vão bem, mas a equipe ainda está ganhando, você trabalha ainda mais duro. Isso é importante para obter resultados consistentes.
FICHA TÉCNICA
Sampdoria x Inter de MilãoData e horário: 06/01/2021, às 11h (horário de Brasília)Local: Luigi Ferraris (Genova, ITA)Onde assistir: SporTV
Prováveis escalações
Sampdoria (Treinador: Claudio Ranieri)Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Baldé; Quagliarella.
Desfalques: Manolo Gabbiadini e Alex Ferrari (lesionados); Albin Ekdal (suspenso).
Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)​Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martínez, Sánchez.
Desfalques: Andrea Pinamonti, Matías Vecino e Romelu Lukaku (lesionados).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados