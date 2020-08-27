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Sampaoli volta a falar em reforços no Galo após vitória sobre o Tombense

O treinador argentino comentou sobre as conversas que vem tendo com a diretoria do Atlético-MG para incrementar ainda mais o elenco alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 00:39

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 00:39

O triunfo sobre o Tombense por 2 a 1, de virada, com um gol aos 52 minutos do segundo tempo, marcado por Keno, não deixou o técnico Jorge Sampaoli satisfeito, apesar da vantagem obtida para o jogo decisivo, quando o Atlético-MG poderá empatar para se sagrar campeão estadual pela 45ª vez.
O treinador revelou ter tido conversas com a diretoria para ter mais atletas de qualidade no elenco:
- Falamos a todo tempo com a diretoria, o presidente e toda a gente. Eles sabem muito bem quais são as necessidades do time. Nós (da comissão técnica) seguimos buscando com o plantel que temos a precisão que nos está faltando. Nós temos que buscar somente o que está dentro - disse. Outro aspecto levantado pelo treinador do Galo foi a juventude do time quem tem tido dificuldades em definir os jogos em momentos críticos da partida, ressaltando a importância de ter atletas mais tarimbados.
- Como todos, é um processo. Os jogadores são jovens, novos, um plantel que assumimos em sexto no Campeonato Mineiro. Nós nos classificamos, chegamos à final e ganhamos a primeira final hoje. O time estava fora da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, tinha que reconstruir tudo. É um plantel jovem, muito jovem, que tem que enfrentar o Brasileirão, que é muito exigente, e uma final importante para o clube. É um crescimento da filosofia. Vamos ver se os interlocutores estão capacitados para seguir a filosofia, que é o que vai determinar se esse time tem coragem ou não - comentou o técnico.
Sobre a vitória, tratou-a como uma recompensa, elogiando a personalidade do time, que conseguiu a vantagem para o segundo jogo da final, precisando de um empate para ser campeão.

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