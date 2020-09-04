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futebol

Sampaoli vence o 10º jogo no Galo, elogia Rafael e postura do time

O treinador argentino saiu satisfeito do duelo contra o São Paulo, no Mineirão...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 22:59

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 22:59
Crédito: Sampaoli chegou a 10ª vitória no comando do Atlético-MG em 13 jogos-(Agência Galo/Bruno Cantini/Pedro Souza
Vencer um gigante do futebol brasileiro melhora o ânimo de qualquer equipe no Campeonato Brasileiro. E, os 3 a 0 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira, no Mineirão, pela sétima rodada da competição elevou o Atlético-MG ao terceiro lugar na classificação. Foi a 10ª vitória de Jorge Sanpaoli no comando do Galo em 13 partidas, tendo ainda um empate e duas derrotas na caminhada do técnico.
O resultado agradou Sampaoli, que viu sua equipe firme, com postura equilibrada nos momentos mais complicados da partida.
-Quando fomos dominados, no princípio do jogo, a equipe seguiu insistindo e pressionando alto, sem nenhum tipo de temor, e encontrou o gol num momento difícil. Depois cresceu no jogo e foi superior. O resultado me parece justo-disse o treinador do Galo, que ressaltou o mérito dos três pontos conquistados diante de um Tricolor embalado após vencer o clássico estadual contra o Corinthians, na rodada passada. -Um adversário que sabe jogar bem, que vinha com moral alta. Acredito que foi um mérito importante. A equipe pressionou uma equipe muito consolidada. Uma vitória muito boa para nós, por como se deu e se desenvolveu- completou Sampaoli. A atuação alvinegra teve um elogio à parte na análise do jogo por parte do treinador alvinegro: o bom desempenho de Rafael, rendeu uma fala pública elogiosa do argentino para o arqueiro, que vence a desconfiança e “falta” de um goleiro que saiba jogar com os pés a cada partida. -Ele está se consolidando, entendendo a maneira de jogar. Está crescendo, como está crescendo todo o time: progressivamente. Dele, nasce tudo. Todos têm uma evolução. Hoje, teve uma atuação bastante importante-concluiu.
O alvinegro de Minas volta a campo no domingo, 6 de setembro, às 20h30, no Couto Pereira, contra o Coritiba, pela oitava rodada do Brasileirão.

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