Sampaoli vence o 10º jogo no Galo, elogia Rafael e postura do time

Vencer um gigante do futebol brasileiro melhora o ânimo de qualquer equipe no Campeonato Brasileiro. E, os 3 a 0 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira, no Mineirão, pela sétima rodada da competição elevou o Atlético-MG ao terceiro lugar na classificação. Foi a 10ª vitória de Jorge Sanpaoli no comando do Galo em 13 partidas, tendo ainda um empate e duas derrotas na caminhada do técnico.

-Quando fomos dominados, no princípio do jogo, a equipe seguiu insistindo e pressionando alto, sem nenhum tipo de temor, e encontrou o gol num momento difícil. Depois cresceu no jogo e foi superior. O resultado me parece justo-disse o treinador do Galo, que ressaltou o mérito dos três pontos conquistados diante de um Tricolor embalado após vencer o clássico estadual contra o Corinthians, na rodada passada. -Um adversário que sabe jogar bem, que vinha com moral alta. Acredito que foi um mérito importante. A equipe pressionou uma equipe muito consolidada. Uma vitória muito boa para nós, por como se deu e se desenvolveu- completou Sampaoli. A atuação alvinegra teve um elogio à parte na análise do jogo por parte do treinador alvinegro: o bom desempenho de Rafael, rendeu uma fala pública elogiosa do argentino para o arqueiro, que vence a desconfiança e “falta” de um goleiro que saiba jogar com os pés a cada partida. -Ele está se consolidando, entendendo a maneira de jogar. Está crescendo, como está crescendo todo o time: progressivamente. Dele, nasce tudo. Todos têm uma evolução. Hoje, teve uma atuação bastante importante-concluiu.