Sampaoli vê segundo tempo 'incrível' do Galo apesar do empate em casa

O Atlético-MG teve dois tempos bem distintos no empate por 1 a 1 com o Fluminense, nesta quarta-feira, 14 de outubro, no Mineirão. No primeiro, o Galo foi mais lento e permitiu que o Tricolor tivesse algum controle das ações de jogo. Na etapa final, o alvinegro ousado e que não deixa o rival respirar apareceu , conseguindo o empate e a vitória de virada não veio pelas defesas de Muriel e perdas de chances de gol. O técnico Jorge Sampaoli percebeu a diferença clara de desempenho da sua equipe nos dois tempos da partida, algo que gerou incômodo e surpresa no treinador do Galo. Entretanto, o argentino optou por ver o “copo meio cheio”, falando que houve uma melhora do time depois de um primeiro tempo ruim. -O que surpreendeu foi a nossa postura no primeiro tempo. Foi uma postura passiva. Acredito que a postura do segundo tempo, como reflexo, há uma grande diferença, que não tem a ver comigo. Tem a ver muito com a mudança de atitude e a valentia que tiveram no segundo tempo, sabendo que eles (o Fluminense) tinham muita velocidade no contra-ataque. E nós nos colocamos o tempo todo no campo rival-disse Sampaoli, que seguiu exaltando o Atlético no segundo tempo, quando deixou o placar igual no Gigante da Pampulha. -Temos que saber que o domínio que geramos quando nos colocamos no campo rival tem que ser como no segundo tempo. Destaco muito isso, porque para mim foi incrível. Temos que seguir por esse caminho-completou. Foi o primeiro empate do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. O time mineiro está com 31 pontos, mesma pontuação do Internacional, mas com um jogo a menos. A liderança pode ser perdida de forma provisória se o Flamengo derrotar o Red Bull Bragantino, nesta quinta, às 20h, no Maracanã. O Galo volta a campo na próxima segunda-feira, 19 de outubro, às 20h, no Estádio de Pituaçu, para encarar o Bahia, pela 17ª rodada da Série A.