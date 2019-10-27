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Futebol

Sampaoli vê 'realidades distintas' entre Santos e Flamengo: 'Impossível comparar'

Por enquanto, na tabela do Brasileirão, a distância entre o Santos, terceiro colocado, e o Flamengo, é de 12 pontos

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 12:32
O técnico Jorge Sampaoli foi sincero e admitiu que há uma distância grande do Santos em relação ao Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, não só quanto às peças, mas também em estrutura e planejamento. Para o treinador argentino, é impossível comparar os dois clubes porque as "realidades são distintas".
"A distância para o Flamengo existe. O Flamengo é um time armado, com um planejamento para uma equipe de elite. Nós tivemos muita complicação para armar um time que supostamente esteve por muito tempo em cima na tabela e nos deu essa valorização", reconheceu Sampaoli.
Na tabela do Brasileirão, a distância no momento é de 12 pontos entre o Santos, terceiro colocado, e o Flamengo, que lidera com 64 pontos e pode ampliar a vantagem para 15 pontos, já que ainda entra em campo neste domingo contra o CSA. O treinador, que frequentemente faz críticas à diretoria santista, enalteceu o planejamento traçado pelo clube rubro-negro nesta temporada.
Jorge Sampaoli, técnico da seleção da Argentina Crédito: Fifa Divulgação
"É impossível comparar com o Flamengo, talvez em algumas partidas, mas não em todo o torneio, lamentavelmente. Temos um objetivo, mas a comparação com um time que se planejou, trouxe jogadores de Europa é diferente. Nossa realidade é distinta", opinou.
Sampaoli voltou a falar sobre a necessidade de haver um melhor planejamento na próxima temporada para que ele continue no comando do Santos. No início da semana, o presidente José Carlos Peres afirmou que estava preparado para a saída do treinador e disse que não fará grandes investimentos em 2020, o que pode ser determinante para a saída do comandante argentino.
"O presidente diz que quer o time seja campeão no ano que vem, mas também diz que não haverá grandes contratações, porque o clube tem inconvenientes econômicos. Tenho que ter claro sobre o que o clube quer fazer no próximo ano, um planejamento comigo, se eu posso ser útil para o projeto que estarei. Se não for útil, não estarei", declarou o técnico.
O elenco do Santos folga neste domingo e se reapresenta na segunda-feira, quando inicia a preparação para a partida contra o Bahia, quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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