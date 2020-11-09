Sampaoli tem vantagem em duelos com o Flamengo e auxiliar destaca atuação dos jogadores na goleada

O Atlético-MG foi impiedoso na goleada alvinegra por 4 a 0 sobre o Flamengo, levando a equipe à vice-liderança do Brasileirão, com um ponto a menos do que o líder Internacional e ainda com um jogo por fazer. O Galo teve uma partida tática e coletiva muito mais organizada do que o rival, gerando o placar elástico no Mineirão. O time se recuperou após uma sequência ruim de seis jogos com baixo aproveitamento e teve uma jornada inspirada, com boa estratégia de jogo, com todos os setores bem atentos ao Flamengo, que não contou com suas principais armas em campo, todas anuladas pela defesa atleticana. Jorge Deslo substituiu Sampaoli no banco de reservas, já que o treinador estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tomado na derrota para o Palmeiras, na rodada passada. Em sua análise, o comandante em campo deu méritos ao desempenho coletivo como principal fator para o triunfo atleticano.

-Temos de parabenizar os jogadores que trabalharam bem durante a semana e o resultado contra o Flamengo, que é uma equipe muito boa, é produto do trabalho dos jogadores-disse Jorge Deslo em sua coletiva pós-jogo. Sampaoli soberano sobre o Fla no Brasil Além do resultado positivo, da equipe voltar a atuar bem, dois dados deixarão o atleticano ainda mais satisfeito ao fim da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro: Sampaoli tem vantagem nos duelos diante do Fla e é a terceira goleada do treinador sobre os cariocas por 4 a 0. Trabalhando no Brasil desde 2019, Sampaoli encarou o Rubro-Negro quatro vezes, sendo duas pelo Santos e duas pelo Atlético. O treinador perdeu uma com o Peixe, por 1 a 0, no Maracanã, ainda no primeiro turno daquele campeonato. Depois desse revés, o argentino só teve vitórias em cima da equipe de Dome. Um 4 a 0 do Santos na última rodada do Brasileiro do ano passado e as duas vitórias este ano com o Galo, 1 a 0, no turno e mais um 4 a 0, neste domingo, 8 de novembro. Outro curiosidade de Jorge Sampaoli nos duelos contra o Flamengo é sua sequência de goleadas pelo mesmo placar. O técnico goleou o Flamengo por 4 a 0 por três clubes diferentes: Atlético-MG, em 2020, Santos, 2019, ambos pelo Brasileiro e Universidad de Chile, na Sul-Americana de 2011, em jogo disputado no Engenhão, no Rio, eliminando os cariocas da competição naquele ano.