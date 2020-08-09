Sampaoli surpreende o Fla com mudança no time e no modo de jogar, saindo do Maracanã com a vitória

O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, mais vez usou a tática da surpresa para montar o seu time na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, que acabou sendo vencido pelos mineiros por 1 a 0, gol contra de Filipe Luís, no primeiro tempo. A equipe atleticana sofreu mudanças no seu sistema de jogo, com três zagueiros e um meio de campo mais “povoado”, surpreendendo todos que esperavam alguns nomes em campo como os atacantes Keno e Marrony, além do volante Jair e do zagueiro Réver. A estratégia de “enganar” o rival foi explicada pelo argentino. - A modificação do sistema foi estratégica, pelo que eu pensava antes da partida, pelo desenvolvimento da parte tática durante o jogo. Uma série de coisas. Mesmo que o técnico do Flamengo tenha chegado agora, analisou um monte de vezes, é muito inteligente, nos conhecia muito bem. Tentamos fazer uma mudança para ter mais liberdade onde jogar, nas costas do Arão, e assim ganhar o jogo. Com a pressão alta do Flamengo, insistimos na saída, tentando achar jogadores que estavam em vantagem. Então, foi de tudo um pouco, mas que resultou na possibilidade da equipe competir de igual para um rival que, na prévia, era bastante superior- explicou o treinador que celebrou o bom começo de campeonato e o desempenho do Galo. - Para nós, é muito importante a vitória. Tive a sorte de terminar o Brasileiro vencendo o Flamengo com o Santos, e começar este campeonato vencendo essa partida. Coisas do futebol. Seguramente, essa equipe ( do Flamengo) não só vai brigar pelo Brasileiro, vai brigar pela Libertadores. Tem um elenco incrível, um treinador que chegou agora, muito estudioso, que sabe o que quer. Seguramente, não são jogos isolados que vão modificar o que um clube pretende. No nosso caso, temos que seguir evoluindo com esse time jovem. Entendendo que temos que definir o jogo. Quando não definimos o jogo, teremos problemas, como em alguns momentos do jogo de hoje (domingo) – ressaltou Sampaoli. Por fim, o treinador do Galo comentou as mudanças que fez antes e durante o jogo, detalhando que faziam parte do seu planejamento estratégico. - Começar bem o torneio é muito importante para um time jovem como o nosso. Começar dessa forma, jogando uma partida difícil, contra uma grande equipe. Nós surpreendemos (o rival), conseguimos vencer aqui (Maracanã), com variações no desenvolvimento de jogo. Mais do que as modificações de posições, as modificações táticas foram desenvolvidas, e conseguimos resolver no decorrer do jogo. Importante saber que conquistamos três pontos como visitante-concluiu.