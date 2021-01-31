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Sampaoli sobre a briga pelo título brasileiro: 'Nosso protagonismo será vital para ver onde podemos chegar'

O treinador do Atlético-MG analisou a vitória sobre o Fortaleza com serenidade e reforçou que o time tem de se manter concentrado para ir o mais longe possível na luta pela taça...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 20:40

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:40

A vitória por 2 a 0 do Atlético-MG sobre o Fortaleza, neste domingo, 31 de janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, manteve o time mineiro em condições de pleitear o título, mesmo com o Internacional a cinco pontos de distância, após derrotar o Red Bull Bragantino na rodada, por 2 a 1, no Beira Rio. Para Jorge Sampaoli, o alvinegro terá de se manter focado e sem perder pontos na competição para estar “vivo” na briga contra o Colorado e o Flamengo, equipes que estão envolvidas na luta da taça do Brasileirão. Sobre o jogo, o argentino estava sereno e afirmou que sua equipe esteve no controle da partida o tempo todo e teve tranquilidade para fazer o resultado. Confira as declarações de Sampaoli nos vídeos deste texto.
CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO GALO NA TABELA DA SÉRIE A Sampaoli viu seu time controlando bem o jogo contra o Fortaleza, culminando na vitória sobre os cearenses-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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