Sampaoli sobre a briga pelo título brasileiro: 'Nosso protagonismo será vital para ver onde podemos chegar'

A vitória por 2 a 0 do Atlético-MG sobre o Fortaleza, neste domingo, 31 de janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, manteve o time mineiro em condições de pleitear o título, mesmo com o Internacional a cinco pontos de distância, após derrotar o Red Bull Bragantino na rodada, por 2 a 1, no Beira Rio. Para Jorge Sampaoli, o alvinegro terá de se manter focado e sem perder pontos na competição para estar “vivo” na briga contra o Colorado e o Flamengo, equipes que estão envolvidas na luta da taça do Brasileirão. Sobre o jogo, o argentino estava sereno e afirmou que sua equipe esteve no controle da partida o tempo todo e teve tranquilidade para fazer o resultado. Confira as declarações de Sampaoli nos vídeos deste texto.