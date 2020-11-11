'Sampaoli sabe tirar o melhor de mim', diz Vargas em apresentação

O atacante Eduardo Vargas foi oficialmente apresentado pelo Atlético-MG nesta quarta-feira. 11 de novembro, na Cidade do Galo. O chileno, de 30 anos, chegou no fim de semana, treinou e já teve o nome registrado no BID da CBF. Assim, ele deve estrear com a camisa do Galo no jogo contra o Corinthians, no próximo sábado, 14 de novembro, às 19h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vargas não terá problemas de adaptação física, pois estava atuando no méxico e se diz pronto para estar disposição de Sampaoli para jogar os 90 minutos. - Eu estou à disposição do técnico e do time. Na verdade, se ele me colocar para jogar, vou tentar jogar os 90 minutos, estava treinando lá, estava jogando. Estou bem.Estou muito feliz de estar aqui no Atlético. Tenho muitas expectativas de ganhar muitos títulos-disse. Eduardo Vargas reedita a parceria com Sampaoli , com quem foi campeão chileno e da Copa Sul-Americana, em 2011, pela Universidad de Chile, e da Copa América, em 2015, com a seleção chilena. Para o chileno, o argentino sabe tirar o melhor do seu futebol. -A nossa relação é muito boa. Ele tirou o melhor de mim como jogador e como pessoa também. Eu falei com ele, ele me queria aqui. Ele me dá confiança. Estou à disposição dele, do time. Vou dar o melhor de mim- comentou. O novo camisa 10 do Galo é um centroavante que sai da área, mas tem mais características de homem que “luta” entre os zagueiros, como quer Sampaoli. - Eu com Sampaoli não joguei de 9. Ele tinha outros nomes na Universidad de Chile e ele tirou o melhor de mim jogando pela ponta esquerda ou direita. Agora, não sei como ele vai me botar para jogar. Mas onde ele me botar, vou dar meu melhor-disse o jogador, que está tranquilo para jogar, mesmo com pouco tempo de treino com os colegas de time. - Não sei se defeito, mas sou novo aqui, estou conhecendo meus companheiros. Eu já conversei com o pessoal do Atlético, estava acompanhando os jogos do Atlético. Já conheço muitos jogadores. Acho que não terá problemas - relatou. Sabendo da expectativa da torcida quanto a seu futebol, Vargas não “corre” da responsabilidade de ser um dos protagonistas do Atlético. -Eu venho para ser protagonista do time, não individualmente, mas sim para ajudar a equipe. O que mais me preocupa é ajudar. No Grêmio, estava muito jovem, não tinha a confiança que tinha com Sampaoli. Espero ser protagonista da equipe e ajudar- concluiu.